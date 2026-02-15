"Надто кривава і дорога": Рубіо пояснив, яка роль США у припиненні війни в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головна роль Вашингтона полягає у сприянні припиненню війни в Україні. Він зазначив, що вона призводить до масштабних людських втрат і страждань мирного населення.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати розглядають свою роль як посередника у спробах припинити війну в Україні. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Що сказав держсекретар США про війну в Україні?

За словами Рубіо, війна є надзвичайно смертоносною, кривавою та дорогою з точки зору людських і економічних втрат. Він наголосив, що незалежно від офіційних цифр з обох сторін, рівень смертності залишається неприйнятно високим.

Також держсекретар звернув увагу на складну гуманітарну ситуацію в Київ, зокрема на проблеми з електропостачанням і теплом у найхолодніший період року.

Крім того, Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп протягом року намагався з'ясувати, чи зможе Вашингтон стати посередником у мирному врегулюванні конфлікту шляхом переговорів на найвищому рівні.

Рубіо зустрічався із Зеленським у Мюнхені: про що говорили?