Геополітика Америка "Надто кривава і дорога": Рубіо пояснив, яка роль США у припиненні війни в Україні
15 лютого, 17:48
"Надто кривава і дорога": Рубіо пояснив, яка роль США у припиненні війни в Україні

Юлія Харченко
Основні тези
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть виступати посередником для припинення війни в Україні через її масштабні людські втрати.
  • Рубіо підкреслив складну гуманітарну ситуацію в Києві та зусилля Президента США Дональда Трампа стати посередником у мирному врегулюванні конфлікту.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що головна роль Вашингтона полягає у сприянні припиненню війни в Україні. Він зазначив, що вона призводить до масштабних людських втрат і страждань мирного населення.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати розглядають свою роль як посередника у спробах припинити війну в Україні. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Що сказав держсекретар США про війну в Україні?

За словами Рубіо, війна є надзвичайно смертоносною, кривавою та дорогою з точки зору людських і економічних втрат. Він наголосив, що незалежно від офіційних цифр з обох сторін, рівень смертності залишається неприйнятно високим. 

Також держсекретар звернув увагу на складну гуманітарну ситуацію в Київ, зокрема на проблеми з електропостачанням і теплом у найхолодніший період року. 

Крім того, Рубіо зазначив, що президент США Дональд Трамп протягом року намагався з'ясувати, чи зможе Вашингтон стати посередником у мирному врегулюванні конфлікту шляхом переговорів на найвищому рівні.

Рубіо зустрічався із Зеленським у Мюнхені: про що говорили?

  • 14 лютого Володимир Зеленський провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо в межах Мюнхенської безпекової конференції. Глава держави поінформував держсекретаря США про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему.

  • Також сторони обговорили питання посилення допомоги Україні, зокрема забезпечення ракетами для систем протиповітряної оборони. Особливу увагу приділили необхідності зміцнення ППО в умовах зимового періоду та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.

  • Окрім цього, політики детально обговорили перебіг дипломатичного процесу та формат тристоронніх зустрічей. Володимир Зеленський наголосив на важливості результативних переговорів, підкресливши необхідність реального прогресу в питаннях гарантій безпеки й економічного відновлення України.