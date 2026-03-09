Трамп навмисно заплющує на це очі: чому США не покарають Путіна за допомогу Ірану

Росія надає Ірану розвідувальні дані про американські об'єкти на Близькому Сході. Володимир Зеленський також розповів, що в "Шахедах", якими Тегеран атакує арабські країни, є російські компоненти. Проте Дональд Трамп всіляко ігнорує такі дії Кремля.

Натомість його спецпосланець Стів Віткофф лише попередив Росію, щоб та не надавала Ірану розвіддані про американські військові бази. Спеціально для 24 каналу експерти розкрили, чому Трамп не хоче визнавати, що Кремль допомагає Ірану, та не карає Путіна за це.

Як насправді Росія допомагає Ірану?

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що Росія наразі не готова відправляти свої війська, тому що у неї самої дуже вичерпався людський ресурс. До того ж Путін планує спрямовувати все наявне на війну проти України.

Однак, на його думку, Москва цілком може надавати Тегерану технології чи розвідувальну інформацію, щоб показати, що Росія готова нібито хоч чимось допомогти. Хоч насправді Путін думає лише за себе й за першої зручної нагоди готовий зрадити навіть важливий для себе Іран.

Насправді це сигнал тому ж самому Китаю, що краще йому зараз не надто сподіватися, що Росія зможе його підтримати в тій чи іншій ситуації. Тому що Китай теж може розпочати свою війну – проти Тайваню. Вочевидь, він сподівається, що РФ може його в цьому підтримати,

– сказав Желіховський.

Тому, додав, уся ця "вісь зла" радше ситуативний союз: щойно змінюються обставини – кожна з цих держав залишається наодинці.

Чи може Кремль більше допомагати Ірану?

Аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов припускає, що ступінь залученості Росії до війни в Ірані нині обмежується передачею Тегерану розвідданих. Також Кремль може у невеликій кількості передавати іранській владі деякі матеріали для ведення бойових дій, наприклад, запчастини до озброєння й певні технології.

За його словами, у цьому Путіна стримують 2 чинники:

він не має великого ресурсу, щоб воювати на кілька фронтів;

боїться, що його викриють і США все-таки відреагують на це.

Одна справа для Трампа відмахнутися від 1 – 2 запитань журналістів, а інша – якщо американська та європейська розвідки публічно заявлять про те, що Росія так чи інакше допомагає Ірану. Тобто мають бути 2 різні реакції,

– пояснив Костогризов.

Адже, додав він, навіть адміністрації Трампа у такому випадку доведеться якось відповісти Росії. Тому Кремль продовжуватиме обмежено підтримувати Іран, допоки Сполучені Штати не захочуть це зупинити.

Чому Трамп "не бачить" допомоги Росії Ірану?

Желіховський зазначив, що заява Трампа про те, що він не бачить жодних ознак допомоги Ірану з боку Росії, є дуже дивним посланням. Ймовірно, це пов'язано з комунікацією, яка відбувається між Вашингтоном та Москвою, і Трамп не хоче її руйнувати.

Можливо, зауважив він, президент США сподівається, що Путін все ж таки припинить бойові дії в Україні, що значно покращило б позиції самого Трампа та Республіканської партії.

Так само не виключаю, що Трамп сподівається на якусь економічну співпрацю, зокрема в Арктичних широтах. Ба більше, Трамп не хоче відкривати ще один фронт,

– заявив експерт-міжнародник.

Тому, резюмував Желіховський, американський лідер вдає, що нічого страшного не відбувається. Навіть якщо в адміністрації Трампа й можуть визнати, що є якась підтримка Ірану з боку Росії, то там легко можуть заявити, що це не має жодного значення, бо США й так сильніші.

До речі! Посол США в ООН Майк Волц, коментуючи інформацію про надання Росією розвідданих Тегерану для ударів по американських об'єктах на Близькому Сході, справді заявив, що такі дії Москви не мають значення для американських операцій. Він також додав, що за потреби президент США "вживе відповідних заходів".

Що може критися за поведінкою Трампа щодо Росії?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що складно знайти логічне пояснення поведінці Трампа, який доволі поблажливо ставиться до Росії, хоч та й допомагає Ірану. Тож не виключено, що Кремль має компромат на американського лідера. Можливо, це стосується справи Епштейна.

Путін здав Мадуро, напевно, здасть у повному обсязі Кубу. Формально він не втрутився в іранську війну, хоча має надзвичайно глибокі відносини з Іраном. Водночас те, що відбувається у світі, активно йде на користь Росії та її економіки,

– вважає Пендзин.

Тому, на його думку, все це схоже на таємну змову, щоб допомогти російській економіці продовжувати вести війну. Й уже навіть республіканці почали ставити Трампу дуже складні запитання, що викликає у нього лють. І це ще більше привертає увагу суспільства.

Чому Трамп не може зараз натиснути на Путіна?

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко вважає, що переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України наразі не є першочерговою метою. Чим більше США втягуються у бойові дії на Близькому Сході – тим менш пріоритетною стає тема України.

Він звернув увагу на те, як Трамп уникнув відповіді на дуже незручне запитання журналіста про надання Росією розвідданих Ірану, а вже потім Стів Віткофф сформулював думку, що погано, якщо Москва передаватиме Тегерану таку інформацію.

Це свідчить про те, що у США, думаю, є серйозні розвіддані про те, що це вже відбувається. Але питання у тім, що сили та можливості Сполучених Штатів тут не безмежні: вони не можуть розриватися і на конфлікт на Близькому Сході, і намагатися зараз тиснути на Путіна,

– вважає Буряченко.

Бо, пояснив він, на США нині насамперед тисне не так Тегеран, як партнери в цьому регіоні, які потерпають від ударів з боку Ірану. І в цьому, зокрема, полягає стратегія іранської влади, щоб у такий спосіб максимально впливати на Трампа.

Зараз Трампу точно не до Путіна. І до того ж Путін зараз, принаймні доки не буде якогось розуміння щодо перспектив конфлікту на Близькому Сході, виконує для Трампа й корисну функцію,

– сказав президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

Тому що, додав Буряченко, завдяки російській сирій нафті намагатимуться стабілізувати ринок. Адже, наприклад, Індія почала висувати претензії до США, тому їй на місяць дозволили купувати російську нафту, що так чи інакше має трохи стримати стрибок цін на світових ринках.

Чому Трамп не хоче покарати Росію за допомогу Ірану?

Євген Костогризов вважає, що Росія підтримує Іран такою мірою, наскільки це дозволяють США. Якби Трамп серйозніше поставився б до цього – Росія, можливо, припинила б допомогу Ірану, злякавшись наслідків.

Проте адміністрація Трампа не готова займати серйозну позицію.

Думаю, це пов'язано зі страхом перед третьою світовою війною. Певні люди в адміністрації, зокрема й Трамп, серйозно ставляться до цього питання. Нам може здаватися незрозумілим, чому він узагалі почав війну в такому чутливому регіоні як Близький Схід, якщо так боїться третьої світової,

– сказав Костогризов.

Але, зауважив він, Сполучені Штати Америки знайдуть дуже багато виправдань і пояснень цьому як економічних, так і політичних.

