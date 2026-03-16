Путін готується повторити сценарій "ДНР" для однієї з країн ЄС: Bild попередив про нову загрозу
- Російські телеграм-канали поширюють ідею вигаданої "Народної республіки Нарва" в Естонії.
- Естонські спецслужби вважають цю кампанію дезінформаційною, спрямованою на посів плутанини та розколу в суспільстві.
- Втім, не можна виключати, що це інформаційна підготовка до повторення "донецького сценарію" в Естонії.
Уже кілька тижнів російські телеграм-канали поширюють ідею вигаданої держави "Народна республіка Нарва" на території Естонії. Кремль планує повторити "донецький" сценарій 2014 року в черговій країні.
Так, з початку березня у соцмережах – передусім у Telegram і VKontakte – з'являються заклики поширювати листівки, вчиняти диверсії та братися за зброю. У дописах пропонують проголосити "Народну республіку Нарва" та захищати її силою – нібито за допомогою російської армії. Про це пише аналітик Bild Юліан Рьопке.
Який план виношує Росія щодо Естонії?
Проросійські активісти навіть публікують вигадані карти, на яких "республіка Нарва" позначена зеленим кольором. Під гаслами "Росіяни, ми не самі!" та "Від Нарви до Пюссі простягається російська земля" користувачів закликають до збройної боротьби.
Росіяни малюють на картах "Нарвську народну республіку" / Фото соцмережі
У мережі також поширюють прапори цієї вигаданої "республіки". На відео люди в масках на тлі зеленo-чорно-білих прапорів закликають "діяти разом".
Зверніть увагу! Нарва – прикордонне місто на сході Естонії з приблизно 50 тисячами жителів. Близько 90% населення там – російськомовні.
За словами речниці естонської поліції безпеки Марта Тууле, ці дописи є дезінформаційною кампанією. Її мета – посіяти плутанину та розколоти суспільство.
Такі методи вже використовувалися в Естонії та інших країнах. Це проста і недорога тактика, щоб налякати людей і посіяти нестабільність,
– пояснила вона.
Тууле також попередила, що участь у таких акціях може мати кримінальні наслідки.
Джерело в естонських спецслужбах повідомило, що невипадково кампанія почалася саме зараз, коли увага світу прикута до Ірану. За словами співрозмовника, поки незрозуміло, для чого саме створюється такий інформаційний наратив.
Але не можна виключати, що це може бути підготовкою до російського вторгнення за українським сценарієм 2014 року. Тоді російські агенти та їхні місцеві прихильники проголошували "народні республіки" в різних російськомовних регіонах України. Але утриматися їм вдалося лише в Донецьку та Луганську.
Що відомо про російську загрозу для Естонії?
Росія стежить за енергетичними об'єктами Естонії, використовуючи дирижаблі, при цьому не порушуючи повітряний простір НАТО. Ці дії спрямовані на збір даних для можливих диверсій, кібератак та створення психологічного тиску.
Естонська розвідка оприлюднила звіт за 2026 рік, у якому повідомила про різке зростання виробництва артилерійських боєприпасів у Росії. За оцінками розвідників, випуск великокаліберних снарядів зріс більш ніж у 17 разів. У звіті йдеться, що Москва намагається відновити стратегічні запаси артилерії, фактично готуючись до нових воєн, навіть попри продовження агресії проти України.
Росія поки не має достатньої військової сили для прямого нападу на НАТО у 2026 – 2027 роках, але готується до довгострокового протистояння із Заходом. Про це повідомляє керівник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін. За його словами, Москва планує створити нові військові підрозділи і збільшити чисельність військ біля східного кордону НАТО у 2 – 3 рази порівняно з довоєнним рівнем. Однак реалізація цих планів залежатиме від перебігу переговорів між Росія, США та Україна щодо завершення війни.
Як розповів в ефірі 24 Каналу ірландський журналіст Кейлін Робертсон, естонці добре пам'ятають радянське минуле і розуміють, на що здатна Росія. Під час його поїздки до Естонії там активно готувалися до оборони: військові рили окопи, будували укріплення і тренувалися разом із НАТО. За словами журналіста, оборонні позиції облаштовують біля річки Нарва, яка відділяє Європейський Союз від Росії. Міст між Естонією та Росією, який колись називали мостом "Дружби", тепер укріпили окопами, мінами та протитанковими загородженнями, щоб зупинити можливий наступ.