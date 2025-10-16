Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен наголосив, що навіть після завершення війни Росія залишатиметься реальною загрозою для безпеки Європи. Він вважає, що країна–агресорка нарощує війська поблизу кордонів ЄС та готується до другої фази військової агресії.

Що відомо про нарощення військових зусиль Росії?

Антті Хякканен переконаний, що навіть після закінчення війни в Україні Росія все ще становитиме загрозу для Європи. На полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Брюсселі 15 жовтня він висловився про нарощення військових зусиль країни-агресорки.

Росія справді нарощує військові зусилля для другої фази своєї потенційної агресії. Після закінчення війни в Україні для НАТО існують реальні загрози,

– заявив він.

Глава Міноборони Фінляндії вказав на модернізацію військ Росії та нарощування військ "поблизу наших кордонів" як на ознаки цього.

Перед зустріччю очільників міністерств оборони країни НАТО Хякканен заявив, що Фінляндія приєднається до PURL – закупівлі американської зброї для України. Крім цього, він сказав, що цього тижня буде оприлюднено інформацію про новий пакет допомоги для України від Фінляндії.

