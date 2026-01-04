Поки Кремль веде війну під гаслом "захисту російськомовних" в Україні, але у Китаї, російська ідентичність практично зникла. У селищі Еньхе, колись створеному китайською владою як центр російської культури, тепер ніхто не говорить російською.

Про це повідомляє The New York Times після відвідин репортера цього населеного пункту, передає 24 Канал.

Як російська ідентичність померла у Китаї?

Еньхе розташоване на півночі Китаю, у автономному окрузі Внутрішня Монголія. Ще в XVII столітті територія була заселена переважно росіянами. Проте після багатьох поколінь змішаних шлюбів із китайцями, монголами та іншими етносами нащадки росіян втратили зв’язок з мовою, традиціями та православною вірою предків.

"Через кілька років ми будемо такими ж, як і в будь-якому іншому місці Китаю", – зазначив голова селища Лі Пен, нащадок російських переселенців і член Комуністичної партії КНР. Він вважає, що зникнення окремої російської ідентичності є наслідком політики держави, спрямованої на об’єднання різних етнічних груп у єдину китайську націю.

Зараз в Еньхе мешкає 2895 людей, понад 40% офіційно зареєстровані як етнічні росіяни, проте більшість розмовляє лише китайською. Зникла й православна церква: хрест із золотого купола дерев’яної будівлі в центрі села було знесено. Місцеві чиновники заперечують, що він колись там був, хоча старі фотографії чітко це демонструють.

Автор підкреслює, що історія Еньхе ілюструє подвійні стандарти сучасної геополітики: Путін виправдовує війну в Україні "захистом російськомовних", одночасно підтримуючи "дружбу без кордонів" з Китаєм, де російська мова та культура викорінюються.

