Уперше за багато років російські депутати відвідали США: зустріч ініціювала прихильниця Москви

Вперше за кілька років делегація російських депутатів відвідала США на тлі напружених відносин через повномасштабну війну Росії проти України. Зустріч чиновників відбулася у четвер, 26 березня.

Про це повідомила ініціаторка зустрічі, конгресвумен і представниця Республіканської партії Анна Пауліна Луна у соцмережі Х.

Що відомо про зустріч чиновників?

За її словами, зустріч російських делегатів відбулася з представниками республіканців та демократів. Її ініціаторка Анна Пауліна Луна назвала переговори між чиновниками обох сторін кроком до відновлення діалогу.

Сьогодні, вперше за майже чверть століття, п’ять членів Конгресу зустрілися з п’ятьма членами російської Думи, щоб обговорити мир і двосторонні відносини. Як представники двох найбільших ядерних наддержав світу, ми винні нашим громадянам відкритий діалог, ідеї й відкриті канали комунікації,

– написала вона.

Конгресвумен запевнила, що надалі Сполучені Штати сприятимуть продовженню подібного діалогу та прагнути миру та нових економічних можливостей, як цього хоче адміністрація президента Дональда Трампа.

Довідково. Луна займає критичну і навіть антиукраїнську позицію. Вона неодноразово виступала проти надання військової допомоги Україні, підтримувала ініціативи щодо її припинення і підтримує укладення будь-якої мирної угоди, навіть якщо вона не передбачатиме поступок з боку Росії.



Зустріч американської та російської делегацій у США / X, Анна Пауліна Луна

Як зустріч прокоментували у Росії?

Водночас директор Російського фонду прямих інвестицій та за сумісництвом посланець диктатора Володимира Путіна, Кирило Дмитрієв, назвав подібну зустріч делегацій обох країн "історичною", прокоментувавши це в Х.

За даними росЗМІ, Москву представляли віцеспікер Держдуми Борис Чернишов, перший заступник голови комітету з міжнародних справ В’ячеслав Ніконов, і депутатка Світлана Журова. Зустріч продовжиться і 27 березня.

Чудове враження, чудові переговори,

– цитує Чернишова пропагандистське видання "ТАСС".

Як США налагоджують контакти з Росією?