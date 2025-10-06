Восени 2025 року в Європі значно зросла напруга через загострення безпекової ситуації, спричинене російською агресією. Так, країни Євросоюзу мають спільними зусиллями протистояти кремлівським погрозам.

Про таке прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві 6 жовтня 2025 року, передає 24 Канал.

Як Нідерланди розцінюють російські провокації?

Дік Схооф зауважив, що Європа мала дати чітку відповідь, коли ворожі БпЛА наблизилися до території бази НАТО.

Водночас, за словами нідерландського прем'єра, під час саміту Альянсу країни ретельно аналізували загрози від ударних безпілотників, які спонукали Данію звернутися по підтримку.

Зауважте! Схооф повідомив, що наразі формуються механізми створення перешкод для порушення траєкторії російських дронів і їхнього безпосереднього знищення в разі вторгнення у повітряний простір Європи.

Так, у Копенгагені минулого тижня Нідерланди разом з Україною та іншими державами розпочали розробку відповідних рішень. Зокрема учасники зосередилися на чотирьох оборонних проєктах для захисту східних кордонів ЄС.

Серед них створення "Стіни дронів" та космічних захисних систем, спрямованих на протидію російській агресії.

Дрони – це питання теперішнього часу. Ми маємо працювати з Україною та бути дуже гнучкими, адже за останні роки значно посилилася роль технологій у веденні війни,

– розповів Дік Схооф.

Він підкреслив, що Україна та Євросоюз мають спільно прогнозувати нові виклики, розвиваючи антидронові технології та безпілотні системи для захисту європейського простору.

