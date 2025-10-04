Розвідслужба країни попередила, що подібні інциденти можуть призвести до ненавмисної ескалації. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Путін пожартував, що "більше не запускатиме дрони до Данії" і цинічно порівняв інциденти з НЛО

Що відомо про провокації Росії щодо Данії?

Як пише видання, російські військові кораблі неодноразово виходили на зустріч данським військово-морськими суднами. Росіяни націлювали на них зброю та порушували роботу навігаційних систем у данських територіальних водах.

Директор розвідувальної служби Данії Томас Аренкіль, наголосив, що подібні дії несуть ризик ненавмисної ескалації.

Ми бачили кілька інцидентів у данських протоках, де гелікоптери та військово-морські судна Данії були ціллю радарів стеження та фізично наведені на них зброєю з російських військових кораблів,

– заявив Аренкіль.

Балтійський регіон перебуває у стані підвищеної готовності після пошкодження підводних кабелів, збоїв у роботі газопроводів, порушень повітряного простору та появи БпЛА.

За оцінками розвідки, Росія веде гібридну війну проти Данії, використовуючи військові засоби для тиску без переходу до відкритого збройного конфлікту.

Зауважимо, Москва заперечує свою причетність до гібридних атак у Європі. Путін навіть пожартував, що більше не відправлятиме дрони над Данією та назвав звинувачення "нісенітницею".

У США поставилися до повідомлень серйозно. Речниця Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що Вашингтон постійно координує дії з союзниками по НАТО.

Проте, як пише Bloomberg, гібридні атаки стають дедалі агресивнішими.

Що експерти думають щодо провокацій Росії?