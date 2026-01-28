Речник Кремля Дмитро Пєсков задався питанням, відповідь на яке для усіх очевидна. Посіпака Путіна не розуміє, чому деякі країни чомусь "люто ненавидять" Росію і росіян.

Його слова цитують російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що сказав Пєсков?

Пєсков поскаржився, що з деякими країнами у Росії протягом століть спостерігається "дефіцит дружніх почуттів".

Він заявив, що Польща і країни Балтії чомусь "бояться Росію і демонізують її". А це на думку кремлівського речника, "велика помилка".

Узяти, наприклад, Польщу. З Польщею в нас дійсно проблеми. З Прибалтикою в нас дійсно проблеми. Вони весь час нас чомусь бояться, нас демонізують. Усі, хто приходить там до влади, починають просто люто ненавидіти Росію і росіян,

– бідкається Пєсков.

Він навіть вважає, що з російської культури та завдяки іншим взаємодіям з Росією ці країни "могли б узяти дуже багато для себе".

