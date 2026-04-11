Ормузькою протокою пройшли перші 3 супертанкери з нафтою, – Reuters
- Через Ормузьку протоку пройшли три надвеликі нафтові танкери, включаючи супертанкер Serifos під прапором Ліберії та два VLCC під китайським прапором.
- Ці танкери здатні перевозити до 2 мільйонів барелів сирої нафти кожен, що є важливим для відновлення морських поставок у регіоні після домовленості про перемир’я між США та Іраном.
У суботу, 11 квітня, через Ормузьку протоку пройшли 3 супертанкери. Це перші судна, які покинули Перську затоку після досягнення домовленості про двотижневе перемир’я між США та Іраном.
Про це повідомляє Reuters.
Які танкери пройшли Ормузьку протоку?
За інформацією LSEG, серед них був супертанкер Serifos під прапором Ліберії, а також два VLCC – Cospearl Lake і He Rong Hai, що ходять під китайським прапором. Усі три судна скористалися так званою "експериментальною якірною зоною" в районі протоки, яка дозволяє обходити іранський острів Ларак.
Відомо, що Serifos транспортує нафту, завантажену ще на початку березня в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Очікується, що судно прибуде до малайзійського порту Малакка 21 квітня.
Кожен із цих танкерів здатен перевозити до 2 мільйонів барелів сирої нафти, що робить їх ключовими для відновлення морських поставок у регіоні.
Трамп оголосив про розмінування Ормузької протоки
Президент США Дональд Трамп оголосив про початок операції з розмінування Ормузької протоки.
Американські військові кораблі пройшли через Ормузьку протоку без погодження з Іраном.
У The New York Times також писали, що Іран не може відкрити Ормузьку протоку, бо не знає точно, де розташовані його морські міни.