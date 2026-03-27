"Ормузькі сили безпеки": ОАЕ долучаться до розблокування Ормузької протоки

ОАЕ заявили союзникам про готовність долучитись до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Ідеться про розгортання власних військово-морських сил у регіоні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Дивіться також Загроза удару Ірану по Україні залишається, але є нюанс, – генерал-лейтенант

Яку ініціативу просувають ОАЕ?

Співрозмовники видання повідомили, що ОАЕ проінформували США та інших західних партнерів про намір взяти участь у захисті судноплавства в Ормузькій протоці, направивши туди свої військово-морські сили.

Важливо! ОАЕ, маючи невеликий, але сучасний військово-морський флот, прагнуть залучити десятки країн до створення "Ормузьких сил безпеки". Мета яких – захистити протоку від іранських атак, а також супроводжувати судна, аби зменшити ризики для постачання і цін на нафту.



Такий план поки підтримує лише Бахрейн, однак Емірати сподіваються на підтримку у цьому питанні Саудівської Аравії та інших міжнародних партнерів.

Паралельно країна працює над формуванням міжнародної коаліції для гарантування безпечного руху ключовим шляхом у Перській затоці.

Увага зосереджена на створенні якомога ширших міжнародних сил. Йдеться не про війну з Іраном. Іран розпочав війну проти світової економіки, і люди повинні виступити проти цього,

– додає джерело.

Крім того, ОАЕ разом із Бахрейном працюють над резолюцією Ради Безпеки ООН, яка має надати мандат потенційній оперативній групі. Однак існує ризик, що Росія та Китай виступлять проти цього рішення.

Два чиновники повідомили, що країни Близького Сходу можуть прискорити розвиток трубопроводів та залізничних маршрутів для транспортування енергоресурсів суходолом до Оману чи Середземного моря. Водночас сам Оман, який відкрито критикує рішення США та Ізраїлю розпочати війну проти Ірану, заявив про активну роботу над забезпеченням безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Які останні новини щодо Ормузької протоки?