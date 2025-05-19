Трамп і Путін готуються до розмови – Зеленський стривожений можливими домовленостями, – WP

Володимир Зеленський стривожений можливими наслідками запланованої розмови між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним. У Вашингтоні побоюються, що Україну можуть поставити перед фактом домовленостей, ухвалених без її участі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Президент України Володимир Зеленський і його команда глибоко занепокоєні можливими домовленостями між російським диктатором Владіміром Путіним та американським лідером Дональдом Трампом.

Читайте також Альтернативи вже не залишилося: чому Трамп відкладає рішення, яке притисне Путіна

Україна може стати заручником переговорів Трампа і Путіна

Як пише WP, в українському керівництві побоюються, що результати їхньої телефонної розмови можуть обернутися для України неприємним "сюрпризом".

Київ прагне запобігти ситуації, коли Україну поставлять перед фактом рішень, ухвалених без її участі та всупереч її інтересам. Дипломат зазначив, що Зеленський і його ключові радники шукають способів вплинути на перебіг розмови або хоча б дізнатися деталі її підготовки.

Нагадаємо, що 17 травня Дональд Трамп публічно заявив про намір вже 19 травня провести окремі телефонні перемовини з Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, він хоче особисто переконатися, чи є шанс зупинити війну дипломатичним шляхом.