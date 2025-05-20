Путін сказав, що він дуже поважає мою дружину, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що Путін сказав, що "дуже поважає" його дружину Меланію. Президент США пожартував, що перша леді їхньої країни усім подобається більше, ніж він сам.

Про це Трамп сказав під час виступу в Рожевому саду Білого дому, пише 24 Канал.

Дивіться також Заявив, що "є шанс" на прогрес: Трамп не запроваджуватиме нові санкції проти Росії

Трамп заявив, що Путін дуже поважає його дружину

Глава Кремля заявив під час розмови з Трампом 19 травня, що дуже поважає його дружину Меланію.

Путін щойно сказав, що дуже поважає мою дружину. Я сказав: "А як же я?". Ні, їм більше подобається Меланія. Це було не погано. Не знаю, чи це було добре. Я змирився з цим. Зі мною усе гаразд,

– сказав Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у понеділок, 19 травня, понад 2 години розмовляв з Путіним.

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков розповідав, що під час телефонної розмови Владімір Путін і Дональд Трамп називали один одного на ім'я. До того ж, за його словами, ніхто з них начебто "не хотів класти слухавку першим".