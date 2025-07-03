Росія зіграла не останню роль у становленні США, – Путін у розмові з Трампом
- Володимир Путін заявив у розмові з Дональдом Трампом, що Росія зіграла "не останню роль" у становленні США.
- Путін також привітав Трампа з прийдешнім Днем незалежності США, і вони обговорили зв'язки між їхніми країнами.
У четвер, 3 липня, Володимир Путін та Дональд Трамп провели телефонну розмову. У ході діалогу очільник Кремля заявив, що Росія нібито зіграла "не останню роль" у становленні США.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Про що розмовляли Путін та Трамп
Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков розповів, що під час бесіди з Трампом російський диктатор привітав його з прийдешнім Днем незалежності США, який відзначатимуть 4 липня.
З нашого боку було відзначено, що Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності, у тому числі під час війни за незалежність – це 250 років тому, а потім і в роки Громадянської війни, що завершилася 160 років тому,
– сказав Ушаков.
За його словами, під час розмови політики констатували, що Росію та США нібито зв'язують не лише союзництво у Першій та Другій світових війнах, а й "глибше історичне коріння".
Нагадаємо, у ході діалогу з Путіним Трамп знову порушував питання про якнайшвидше припинення військових дій в Україні. Очільник Кремля у відповідь наголосив на нібито готовності Росії продовжити переговорний процес з Україною.