Розмова Трампа та Путіна тривала півтори години, – NBC

18 березня відбулася розмова Трампа та Путіна. ЗМІ пишуть, що вона тривала досить довго.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC.

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Що відомо про розмову Трампа та Путіна 18 березня

Спершу про факт завершення розмови написали іноземні ЗМІ.

Представник Білого дому повідомив NBC News, що телефонна розмова між Трампом і Путіним завершилася. Дзвінок тривав понад півтори години,

– ідеться в дописі.

Згодом російська сторона підтвердила завершення розмови. Це зробив Дмітрій Пєсков у повідомленні для російських пропагандистів.