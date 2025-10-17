Президент США Дональд Трамп анонсував саміт з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Володимир Зеленський та його команда були здивовані цій новині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Як Україна відреагувала на ідею Трампа?

Зеленський, який прибув до Вашингтона 16 жовтня, останніми днями висловлював великий оптимізм щодо зустрічі з Трампом і готовності США надати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Втім, одразу після приземлення на авіабазі Ендрюс українську делегацію здивувала заява Трампа про його телефонну розмову з Володимиром Путіним і домовленість зустрітися в Угорщині – країні, яка має найменш дружню позицію до України серед членів ЄС.

Нагадаємо, в п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, запрошення до Білого дому стало результатом двох телефонних розмов президентів, які відбулися тиждень тому.

Він додав, що хоча розмови відбувалися захищеним каналом, політики хотіти обговорити питання настільки чутливі, що їх можна вирішити лише особисто.

Що відомо про розмову Трампа та Путіна?