Путін показав Трампу своє ставлення до його мирних ініціатив: США, схоже, відступають, – CNN

Путін продовжує марити своїми корінними причинами конфлікту. Він показав Трампу, як мало його цікавить мирні зусилля США.

Трамп може відтягти США від десятиліть відданості цінностям свободи та демократії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Як Трамп руйнує роль США, що зберігалась десятиліттями

"Корінні причини конфлікту" – саме такими словами президент Росії Володимир Путін окреслив те, з чого, на його думку, слід почати шлях до миру. Ця теза пролунала на тлі закликів міжнародної спільноти до термінового, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Путін у дзвінку з Трампом чітко повернувся до свого старого наративу: війна почалася нібито через занадто стрімке розширення НАТО.

Відступ Вашингтона – це саме те, чого прагне Росія, і щоб досягти цього омріяного результату, схоже, Путіну не потрібно робити абсолютно нічого, окрім як продовжувати вести жорстоку війну.

Після двогодинної розмови з Путіним, президент США Дональд Трамп уже не виглядав таким рішучим миротворцем, яким був ще п’ять днів тому. Він сказав, що Київ і Москва мають самостійно домовлятися, можливо – за посередництва Ватикану. США ніби не виходять з процесу, але риторика вказує на те, що їм це не цікаво.

Насправді Кремлю не потрібен дозвіл Трампа чи його симпатія. Путін вважає війну екзистенційною, за сферу впливу, і будь-яка поразка – загроза його режиму. Санкції США можуть бути посилені або послаблені, але без узгодженості з ЄС це не дасть результату. Ба більше – надто жорсткий курс Трампа щодо Росії виглядав би навіть радикальнішим, ніж підхід Байдена. США не хочуть втягуватися у війну, якій не видно кінця, доки одна сторона не захитається або не побачить різких змін у політичному керівництві.

Станом на 2025 рік перспектива для України залишається складною. Але найефективніша відповідь на агресію – це єдність НАТО. Лише вона може вплинути на апетити Москви, змусивши її переглянути свої цілі.

Трамп же вірить, що має альтернативу: залишити війну як поганий бізнес, у якому нічого не продається. Та Путін не купує – він захоплює. У цьому конфлікті перемога одночасно двох лідерів – неможлива.

"Американське лідерство десятиліттями будувалося навколо чогось іншого, ніж хороші, дрібні угоди. Його доброзичливість до союзників, величезна м'яка сила та військова гегемонія зробили його найбільшою економікою на землі з непереможною валютою – сама по собі дуже гарна та величезна угода", – зазначає видання.

Але Трамп вбачає роль США значно меншою. Можливо, зараз Трамп зрозумів почуття Путіна як такі, що той хоче визнання та схвалення, і відступив. Якщо це так, то США також відійшли від десятиліть гегемонії і полишили позаду історичні цінності, що уклалися з часів 1940-х років.