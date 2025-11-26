Обрали жертвою, – експерт пояснив, кому вигідний "злив" розмов Віткоффа з росіянами
- Скандал з витоком розмов Стіва Віткоффа з росіянами може створити проблеми як для Віткоффа, так і для президента США, оскільки він викликає суперечливе ставлення в Республіканській партії.
- Республіканці побоюються, що без дій проти Віткоффа, який підтримує тісні зв'язки з Росією, партія може втратити позиції.
Скандал, що стався через витік розмови Стіва Віткоффа з росіянами, у якій він давав поради, як Володимиру Путіну краще поводитися з Дональдом Трампом, може обернутися серйозною проблемою. І не тільки для Віткоффа, але й для президента США.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, чому спецпосланника Трампа не сприймають як серйозного переговорника з Росією. Також фігура Віткоффа викликає суперечливе ставлення у Республіканській партії.
Чому Віткоффа повернули у переговорний трек?
Ус нагадав, що Стів Віткофф насамперед – девелопер, бізнесмен, а не політик. Коли він веде перемовини, то думає про прибутки, а не над тим, як розв'язати проблему. Якщо він бачить вигоду у контакті з Росією, то робить ставку на неї.
В цьому і полягає причина появи цих плівок. Це внутрішньоамериканська боротьба. Хоча Віктоффа фактично відтіснили від прийняття рішень ще до появи розмови про план миру,
– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Він нагадав, що зустріч Путіна і Трампа в Будапешті зірвалась, тому що за їхні переговори в Анкориджі дуже розкритикували президента США. Ніяких досягнень після неї було, хоча й для Путіна розстелили червоний килим.
Тоді Трамп забрав у Віткоффа трек відносин з Росією і передав його держсекретарю Марко Рубіо, який є представником "глибинної держави". Він знає, що перед тим, як організовувати зустріч президентів, треба спершу зрозуміти, про що буде їхня розмова. Тому він поспілкувався з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і з'ясував, що Росія не відходить від своєї попередньої позиції.
Тоді Рубіо доклав зусиль, щоб зустріч у Будапешті не відбулась, тому що у ній не було сенсу, – зазначив він.
Тому росіянам, за його словами, треба було терміново повернути Віткоффа у переговорний процес. Що вони і зробили, просунувши мирний план із 28 пунктів. Водночас підняття акцій Віткоффа не сподобалось Рубіо та представникам deep state.
Варто знати. Bloomberg повідомив, що 14 жовтня Віткофф провів телефонну розмову з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Спецпосланець Трампа радив росіянину, як і коли краще виходити на контакт із президентом США. Він також сказав, щоб очільник Кремля подзвонив Трампу до візиту Зеленського у США.
"Саме вони, імовірно, організували витік інформації, щоб нагадати Трампу, що Віткофф не такий вже й гарний його попутник", – пояснив Іван Ус.
Чому республіканців дратує Віткофф?
Водночас Віткофф викликає незадоволення серед республіканців. Вони побоюються, якщо закривати очі на те, що робить Трамп і його оточення, то за рік, коли відбудуться вибори, Республіканська партія зазнає поразки.
Президента Трампа вони не хочуть атакувати, тому шукають людей в його оточенні, які створюють негатив для Республіканської партії. Тому ми ще багато нового почуємо про Віткоффа. Його, імовірно, обрали жертвою, яку потрібно принести, щоб відновити довіру населення до республіканців,
– впевнений Іван Ус.
Він додав, що для України Віткофф грає негативну роль, адже постійно каже Трампу, що йому треба дослухатися думки Росії.
Що відомо про розмову Віткоффа та Ушакова?
На думку директора з комунікацій при Українському конгресовому комітеті Америки Андрія Добрянського, "злив" розмови Віткоффа з Ушаковим викрив дисонанс між американським суспільством, яке підтримує Україну, та адміністрацією США, яка у певних ситуаціях підтримує контакти з Росією.
Трамп, коментуючи розмову Віткоффа та Ушакова, назвав поведінку свого спецпредставника "типовою для людини, яка займається укладанням угод". За словами Трампа, Віткофф "має "продати" це Україні" і "продати" Україну Росії". На його думку, це те, що "робить людина, яка укладає угоди".
Водночас Трамп доручив Віткоффу летіти до Москви на переговори з Путіним щодо мирної угоди.