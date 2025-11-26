Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, почему спецпосланника Трампа не воспринимают как серьезного переговорщика с Россией. Также фигура Уиткоффа вызывает противоречивое отношение в Республиканской партии.

Почему Уиткоффа вернули в переговорный трек?

Ус напомнил, что Стив Уиткофф прежде всего – девелопер, бизнесмен, а не политик. Когда он ведет переговоры, то думает о прибыли, а не над тем, как решить проблему. Если он видит выгоду в контакте с Россией, то делает ставку на нее.

В этом и заключается причина появления этих пленок. Это внутриамериканская борьба. Хотя Виктоффа фактически оттеснили от принятия решений еще до появления разговора о плане мира,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он напомнил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште сорвалась, потому что за их переговоры в Анкоридже очень раскритиковали президента США. Никаких достижений после нее не было, хотя и для Путина расстелили красный ковер.

Тогда Трамп забрал у Уиткоффа трек отношений с Россией и передал его госсекретарю Марко Рубио, который является представителем "глубинного государства". Он знает, что перед тем, как организовывать встречу президентов, надо сначала понять, о чем будет их разговор. Поэтому он пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и выяснил, что Россия не отходит от своей предыдущей позиции.

Тогда Рубио приложил усилия, чтобы встреча в Будапеште не состоялась, потому что в ней не было смысла, – отметил он.

Поэтому россиянам, по его словам, надо было срочно вернуть Уиткоффа в переговорный процесс. Что они и сделали, продвинув мирный план из 28 пунктов. В то же время поднятие акций Уиткоффа не понравилось Рубио и представителям deep state.

Стоит знать. Bloomberg сообщил, что 14 октября Уиткофф провел телефонный разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым. Спецпосланник Трампа советовал россиянину, как и когда лучше выходить на контакт с президентом США. Он также сказал, чтобы глава Кремля позвонил Трампу до визита Зеленского в США.

"Именно они, вероятно, организовали утечку информации, чтобы напомнить Трампу, что Уиткофф не такой уж и хороший его попутчик", – объяснил Иван Ус.

Почему республиканцев раздражает Уиткофф?

В то же время Уиткофф вызывает недовольство среди республиканцев. Они опасаются, если закрывать глаза на то, что делает Трамп и его окружение, то через год, когда состоятся выборы, Республиканская партия потерпит поражение.

Президента Трампа они не хотят атаковать, поэтому ищут людей в его окружении, которые создают негатив для Республиканской партии. Поэтому мы еще много нового услышим о Уиткоффе. Его, вероятно, выбрали жертвой, которую нужно принести, чтобы восстановить доверие населения к республиканцам,

– уверен Иван Ус.

Он добавил, что для Украины Уиткофф играет негативную роль, ведь он постоянно говорит Трампу, что надо прислушиваться к мнению России.

