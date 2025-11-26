Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, чому спецпосланника Трампа не сприймають як серйозного переговорника з Росією. Також фігура Віткоффа викликає суперечливе ставлення у Республіканській партії.

Чому Віткоффа повернули у переговорний трек?

Ус нагадав, що Стів Віткофф насамперед – девелопер, бізнесмен, а не політик. Коли він веде перемовини, то думає про прибутки, а не над тим, як розв'язати проблему. Якщо він бачить вигоду у контакті з Росією, то робить ставку на неї.

В цьому і полягає причина появи цих плівок. Це внутрішньоамериканська боротьба. Хоча Віктоффа фактично відтіснили від прийняття рішень ще до появи розмови про план миру,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Він нагадав, що зустріч Путіна і Трампа в Будапешті зірвалась, тому що за їхні переговори в Анкориджі дуже розкритикували президента США. Ніяких досягнень після неї було, хоча й для Путіна розстелили червоний килим.

Тоді Трамп забрав у Віткоффа трек відносин з Росією і передав його держсекретарю Марко Рубіо, який є представником "глибинної держави". Він знає, що перед тим, як організовувати зустріч президентів, треба спершу зрозуміти, про що буде їхня розмова. Тому він поспілкувався з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і з'ясував, що Росія не відходить від своєї попередньої позиції.

Тоді Рубіо доклав зусиль, щоб зустріч у Будапешті не відбулась, тому що у ній не було сенсу, – зазначив він.

Тому росіянам, за його словами, треба було терміново повернути Віткоффа у переговорний процес. Що вони і зробили, просунувши мирний план із 28 пунктів. Водночас підняття акцій Віткоффа не сподобалось Рубіо та представникам deep state.

Варто знати. Bloomberg повідомив, що 14 жовтня Віткофф провів телефонну розмову з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. Спецпосланець Трампа радив росіянину, як і коли краще виходити на контакт із президентом США. Він також сказав, щоб очільник Кремля подзвонив Трампу до візиту Зеленського у США.

"Саме вони, імовірно, організували витік інформації, щоб нагадати Трампу, що Віткофф не такий вже й гарний його попутник", – пояснив Іван Ус.

Чому республіканців дратує Віткофф?

Водночас Віткофф викликає незадоволення серед республіканців. Вони побоюються, якщо закривати очі на те, що робить Трамп і його оточення, то за рік, коли відбудуться вибори, Республіканська партія зазнає поразки.

Президента Трампа вони не хочуть атакувати, тому шукають людей в його оточенні, які створюють негатив для Республіканської партії. Тому ми ще багато нового почуємо про Віткоффа. Його, імовірно, обрали жертвою, яку потрібно принести, щоб відновити довіру населення до республіканців,

– впевнений Іван Ус.

Він додав, що для України Віткофф грає негативну роль, адже постійно каже Трампу, що йому треба дослухатися думки Росії.

