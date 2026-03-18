Яку стратегію у війні обрала Росія: у розвідці США озвучили прогноз

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард заявила, що протягом останнього року Росія "зберігала перевагу" у війні проти України.

Про це повідомляє Clash Report.

Дивіться також "Пряма претензія Путіну": у Кремлі дуже занервували після ударів ЗСУ та почали дивні дії

Яку стратегію зараз обере Росія?

Під час слухань у Комітеті Сенату з питань розвідки Тулсі Габбард заявила, що зараз під егідою США тривають переговори між Москвою і Києвом.

Водночас, за її словами, до укладення будь-якої угоди Москва, ймовірно, продовжуватиме вести затяжну війну на виснаження, доки не вважатиме, що її цілі досягнуті.

У нацрозвідці також зазначили, що в Росії є можливості кидати виклик інтересам США за допомогою "військових і невійськових методів".

Найбільша загроза з боку Росії – потенційна ескалація в конфлікті, зокрема в Україні, або новий конфлікт, який призведе до прямих сутичок, включно з потенційним застосуванням ядерної зброї",

– додала Габбард.

Чи є прогрес у переговорах?