Когда дроны атаковали Данию, у ее берегов прятался военный корабль Путина, – СМИ
- Российский десантный корабль "Александр Шабалин" был замечен у побережья Дании с выключенной системой идентификации в те, когда страну атаковали неизвестные дроны.
- Военный аналитик предполагает, что корабль мог служить базой для дронов, поддержкой "теневого флота" или отвлекать ресурсы Вооруженных сил Дании.
Трижды аэропорты в Дании закрывались из-за обнаруженных неизвестных дронов в воздушном пространстве страны. Политики и эксперты предполагают, что беспилотники запускались с гражданских судов "теневого флота" России в Балтийском море.
Впрочем, все могло быть иначе. Между тем, как все следили за гражданскими судами в Балтийском море, неподалеку датского побережья в засаде стоял военный корабль России с выключенной системой идентификации, чтобы его невозможно было отследить, передает 24 Канал со ссылкой на Ekstra Bladet.
Что известно о российском корабле, который прятался у берегов Дании?
Речь идет о большом десантном корабле "Александр Шабалин" с Балтийского флота России, который базируется в Калининграде. По данным издания, он несколько дней находился между южной частью острова Лангеланн и Лолландом, пока неизвестные дроны кружили над аэропортами и военными объектами.
Журналисты на вертолете подлетели к предполагаемой позиции корабля, и уже через несколько минут на горизонте появился его силуэт. На борту четко был виден большой номер "110", а также вооружение: двойные автоматические пушки АК-725, зенитные установки, ракетные пусковые системы и сложное радио- и радарное оборудование.
Когда вертолет сделал несколько оборотов на высоте около 200 метров, экипаж "Шабалина" заметил журналистов и начал наблюдать за ними, вероятно, фотографируя.
После того как журналисты с вертолета зафиксировали его позицию, корабль начал двигаться на северо-восток. Куда именно он направляется, неизвестно – AIS-сигнал остается выключенным.
По данным Ekstra Bladet, Вооруженные силы Дании знали о присутствии корабля у Лангеланна, но пока не комментируют, был ли он связан с серией атак дронами.
Военный аналитик Якоб Каарсбо считает, что корабль мог выполнять несколько функций:
- самостоятельно быть базой для дронов;
- обеспечивать поддержку "теневого флота", на борту которого могли находиться дроны;
- выполнять наблюдательную функцию;
- действовать как психологическое давление, демонстрируя готовность России находиться рядом с датскими водами с отключенными идентификационными системами;
- отвлекать ресурсы Вооруженных сил Дании, которые вынуждены постоянно его контролировать.
Эксперт сомневается, что присутствие российского военного корабля в непосредственной близости от Дании именно в эти дни было случайным.
Справка: "Александр Шабалин" построен в 1985 году. Использовался Россией в сирийской войне для транспортировки техники и военных в Тартус. Может перевозить до 10 танков и 340 солдат.
Что известно об атаке дронов на страны Европы?
- 10 сентября во время массированной атаки дронов на Украину с двухдва десятка беспилотников залетели в Польшу. В Варшаве считают, что это была продуманная провокация России.
- 13 сентября беспилотник заметили в воздушном пространстве Румынии. Он летал над страной почти час, пока не вернулся в Украину.
- 15 сентября дрон заметили над правительственными зданиями в Варшаве. В связи с инцидентом задержали 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Беларуси.
- 22 сентября международный аэропорт Копенгагена закрыли из-за появления 4 больших беспилотников. Также беспилотники были зафиксированы в небе над Швецией и Норвегией.
- В ночь на 25 сентября в Дании зафиксировали дроны возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.
- Ночью 26 сентября воздушное пространство над аэропортом города Ольборг в Дании было закрыто в течение часа из-за сообщения о беспилотнике. Однако дрон так и не обнаружили.