Втім, усе могло бути інакше. Тим часом, як всі стежили за цивільними суднами в Балтійському морі, неподалік датського узбережжя в засідці стояв військовий корабель Росії із вимкненою системою ідентифікації, щоб його неможливо було відстежити, передає 24 Канал із посиланням на Ekstra Bladet.

Що відомо про російський корабель, який ховався біля берегів Данії?

Йдеться про великий десантний корабель "Олександр Шабалін" із Балтійського флоту Росії, який базується у Калінінграді. За даними видання, він кілька днів перебував між південною частиною острова Лангеланн і Лолландом, поки невідомі дрони кружляли над аеропортами та військовими об'єктами.

Журналісти на гелікоптері підлетіли до ймовірної позиції корабля, і вже через кілька хвилин на горизонті з'явився його силует. На борту чітко було видно великий номер "110", а також озброєння: подвійні автоматичні гармати АК-725, зенітні установки, ракетні пускові системи та складне радіо- і радарне обладнання.

Коли гелікоптер зробив кілька обертів на висоті близько 200 метрів, екіпаж "Шабаліна" помітив журналістів і почав спостерігати за ними, ймовірно, фотографуючи.

Після того як журналісти з гелікоптера зафіксували його позицію, корабель почав рухатися на північний схід. Куди саме він прямує, невідомо – AIS-сигнал залишається вимкненим.

За даними Ekstra Bladet, Збройні сили Данії знали про присутність корабля біля Лангеланна, але наразі не коментують, чи він був пов'язаний із серією атак дронами.

Військовий аналітик Якоб Каарсбо вважає, що корабель міг виконувати кілька функцій:

самостійно бути базою для дронів;

забезпечувати підтримку "тіньового флоту", на борту якого могли перебувати дрони;

виконувати спостережну функцію;

діяти як психологічний тиск, демонструючи готовність Росії перебувати поруч із датськими водами з вимкненими ідентифікаційними системами;

відволікати ресурси Збройних сил Данії, які змушені постійно його контролювати.

Експерт сумнівається, що присутність російського військового корабля в безпосередній близькості від Данії саме в ці дні була випадковою.

Довідка: "Олександр Шабалін" побудований у 1985 році. Використовувався Росією у сирійській війні для транспортування техніки та військових у Тартус. Може перевозити до 10 танків і 340 солдатів.

Що відомо про атаку дронів на країни Європи?