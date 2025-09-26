Впрочем, все могло быть иначе. Между тем, как все следили за гражданскими судами в Балтийском море, неподалеку датского побережья в засаде стоял военный корабль России с выключенной системой идентификации, чтобы его невозможно было отследить, передает 24 Канал со ссылкой на Ekstra Bladet.

Смотрите также Европа готова сбивать российские самолеты, – Bloomberg

Что известно о российском корабле, который прятался у берегов Дании?

Речь идет о большом десантном корабле "Александр Шабалин" с Балтийского флота России, который базируется в Калининграде. По данным издания, он несколько дней находился между южной частью острова Лангеланн и Лолландом, пока неизвестные дроны кружили над аэропортами и военными объектами.

Журналисты на вертолете подлетели к предполагаемой позиции корабля, и уже через несколько минут на горизонте появился его силуэт. На борту четко был виден большой номер "110", а также вооружение: двойные автоматические пушки АК-725, зенитные установки, ракетные пусковые системы и сложное радио- и радарное оборудование.

Когда вертолет сделал несколько оборотов на высоте около 200 метров, экипаж "Шабалина" заметил журналистов и начал наблюдать за ними, вероятно, фотографируя.

После того как журналисты с вертолета зафиксировали его позицию, корабль начал двигаться на северо-восток. Куда именно он направляется, неизвестно – AIS-сигнал остается выключенным.

По данным Ekstra Bladet, Вооруженные силы Дании знали о присутствии корабля у Лангеланна, но пока не комментируют, был ли он связан с серией атак дронами.

Военный аналитик Якоб Каарсбо считает, что корабль мог выполнять несколько функций:

самостоятельно быть базой для дронов;

обеспечивать поддержку "теневого флота", на борту которого могли находиться дроны;

выполнять наблюдательную функцию;

действовать как психологическое давление, демонстрируя готовность России находиться рядом с датскими водами с отключенными идентификационными системами;

отвлекать ресурсы Вооруженных сил Дании, которые вынуждены постоянно его контролировать.

Эксперт сомневается, что присутствие российского военного корабля в непосредственной близости от Дании именно в эти дни было случайным.

Справка: "Александр Шабалин" построен в 1985 году. Использовался Россией в сирийской войне для транспортировки техники и военных в Тартус. Может перевозить до 10 танков и 340 солдат.

Что известно об атаке дронов на страны Европы?