На фоне атаки России по Украине: Польша поднимала в небо свою военную авиацию
- В ночь на субботу, 19 июля, Польша поднимала в небо военную авиацию из-за атаки России по Украине.
- Там указывали, что очередные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в высокий уровень боевой готовности.
В ночь на субботу, 19 июля, Россия била по Украине, применив дроны и ракеты. Польша поднимала в небо военную авиацию из-за атаки российской армии по украинским городам.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X.
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Что известно о действиях военной авиации Польши ночью 19 июля?
Ночью 19 июля Польша подняла в небо военную авиацию из-за атаки России по Украине.
Внимание, в связи с очередным нападением России, которая наносит удары по объектам, расположенных на территории Украины, начались операции авиации в нашем воздушном пространстве,
– говорится в сообщении.
Силы обороны Польши отметили, что активировали все доступные ресурсы и средства, что есть в их распоряжении. В частности, указывалось, что очередные пары истребителей поднимали в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в высокий уровень боевой готовности.
"Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с зонами угрозы. Оперативное командование Вооруженных Сил постоянно отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию", – указали польские военные.
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К слову, во Львовской области этой ночью работала ПВО во время атаки дронов. Силы противовоздушной обороны обезвредили вражеский беспилотник.
Это произошло во Львовском районе. Предварительно, прошло без пострадавших и разрушений.