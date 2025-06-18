Мир взорвется, – Трамп сделал громкое заявление об Иране и ядерном оружии

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре состоится встреча по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, мир взорвется, если Иран получит ядерное оружие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме, которое транслировал Newsmax.

Читайте также В Иране резко проехались по Трампу и назвали его "никчемным разжигателем войны"

Трамп сделал ряд заявлений о Ближнем Востоке

Около 22:15 по киевскому времени Дональд Трамп заявил, что уже через час состоится встреча по Ирана и Израиля.

Президент США отметил, что он до сих пор не принял окончательного решения по Ирану, однако у него уже есть соответствующие идеи.

Вещи меняются быстро и могут переходить из одной крайности в другую,

– подчеркнул он.

Также президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Иран "был в нескольких неделях от получения ядерного оружия".

Мои сторонники придерживаются принципа "Америка превыше всего". Они не хотят, чтобы Иран получил ядерное оружие,

– подчеркнул американский лидер.

По словам Дональда Трампа, "весь мир взорвется, если Иран получит ядерное оружие".

Глава Белого дома отметил, что сейчас целью Соединенных Штатов Америки является не прекращение огня, а полная победа.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что 17 июня он общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он утверждал, что российский президент предложил ему стать посредником в конфликте на Ближнем Востоке.