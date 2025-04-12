Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Что известно об окружении Рафаха израильскими войсками

Израильские военные заявили, что Рафах сейчас окружен их силами. В частности, 36-я дивизия удерживает коридор Мораг, а дивизия Газы действует в Филадельфийском коридоре вдоль пограничной зоны Египта и Сектора Газа.

Между тем израильский министр обороны Израиль Кац призвал палестинцев "устранить ХАМАС и освободить всех заложников", прежде чем военные расширят свои операции в регионе.

Это последний момент для устранения ХАМАС, освобождения заложников и прекращения войны. Интенсивная деятельность ЦАХАЛ вскоре распространится на другие места в большей части Газы, и вам придется эвакуировать людей из зоны боевых действий,

– сказал Кац.

Известно, что в Секторе Газа 188-я бронетанковая бригада 36-й дивизии вошла в коридор Мораг с северо-запада, а пехотная бригада Голанской дивизии вошла со стороны границы на юго-востоке. За ночь оба отряда соединились.

Сейчас инженерные силы строят дорогу вдоль коридора, подобную другим коридорам Газы, захваченных ЦАХАЛ во время войны.

Израильские военные заявили, что теперь они будут действовать в районах Рафаха, куда они ранее не входили, чтобы победить оставшиеся там силы ХАМАС. Почти две недели назад ЦАХАЛ опубликовал предупреждение об эвакуации гражданских лиц в Рафахе.

Известно, что буферная зона ЦАХАЛ на юге Газы протянется от египетской границы до окрестностей Хан-Юниса более чем на 5 километров. Эта зона охватит и весь город Рафах, что составляет около 20% Сектора Газа.

За последние полторы недели во время операций в районе коридора Мораг ЦАХАЛ утверждает, что ликвидировал десятки террористов и уничтожил инфраструктуру ХАМАС, включая туннели.

К слову, 29 марта войска ЦАХАЛ начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы. Этому предшествовал отказ ХАМАС освободить израильских заложников в рамках достигнутого ранее перемирия.