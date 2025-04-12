Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.

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Що відомо про оточення Рафаха ізраїльськими військами

Ізраїльські військові заявили, що Рафах зараз оточений їхніми силами. Зокрема, 36-та дивізія утримує коридор Мораг, а дивізія Гази діє у Філадельфійському коридорі вздовж прикордонної зони Єгипту та Сектора Гази.

Тим часом ізраїльський міністр оборони Ізраїль Кац закликав палестинців "усунути ХАМАС і звільнити всіх заручників", перш ніж військові розширять свої операції в регіоні.

Це останній момент для усунення ХАМАС, звільнення заручників і припинення війни. Інтенсивна діяльність ЦАХАЛ незабаром пошириться на інші місця в більшій частині Гази, і вам доведеться евакуювати людей із зони бойових дій,

– сказав Кац.

Відомо, що у Секторі Гази 188-ма бронетанкова бригада 36-ї дивізії увійшла в коридор Мораг з північного заходу, а піхотна бригада Голанської дивізії увійшла з боку кордону на південному сході. За ніч обидва загони з'єдналися.

Зараз інженерні сили будують дорогу вздовж коридору, подібну до інших коридорів Гази, захоплених ЦАХАЛ під час війни.

Ізраїльські військові заявили, що тепер вони діятимуть у районах Рафаха, куди вони раніше не входили, щоб перемогти сили ХАМАС, що залишилися там. Майже два тижні тому ЦАХАЛ опублікував попередження про евакуацію цивільних осіб у Рафаху.

Відомо, що буферна зона ЦАХАЛ на півдні Гази простягнеться від єгипетського кордону до околиць Хан-Юніса у понад 5 кілометрів. Ця зона охопить і все місто Рафах, що становить близько 20% Сектору Гази.

За останні півтора тижня під час операцій у районі коридору Мораг ЦАХАЛ стверджує, що ліквідував десятки терористів і знищив інфраструктуру ХАМАС, включно з тунелями.

До слова, 29 березня війська ЦАХАЛ розпочали наземну операцію в районі Аль-Джаніна в Рафаху з метою розширення зони безпеки на півдні Гази. Цьому передувала відмова ХАМАС звільнити ізраїльських заручників у межах досягнутого раніше перемир'я.