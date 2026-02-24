"Ядерная бомба для Украины": Британия гневно отреагировала на заявление России
- Служба внешней разведки России обвинила Великобританию и Францию в планах передать Киеву ядерные бомбы.
- Британское правительство отвергло эти обвинения, назвав их ложью, направленной на отвлечение внимания от действий России в Украине.
24 февраля Служба внешней разведки России обвинила Великобританию и Францию в якобы планах тайно передать Киеву ядерные бомбы. У Стармера разнесли циничную ложь Кремля.
По данным вражеской разведки, Лондон и Париж попытаются подать появление ядерного оружия в Украине как ее собственную разработку. Между тем в британском правительстве говорят, что в заявлении россиян нет ни доли правды, пишет Sky News.
Как в Британии отреагировали на обвинения Кремля?
Представитель Кира Стармера отметил, что ложь о ядерных бомбах – это "очевидная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от его ужасных действий в Украине". В этом нет никакой правды.
Вы слышали слова премьера сегодня утром, когда он отметил невероятную стойкость украинцев... Мы и в дальнейшем будем прилагать усилия для достижения справедливого и прочного мира,
– отметил чиновник.
К слову, данные от внешней разведки России прокомментировал представитель Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что якобы намерение Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу является вопиющим нарушением международного права. "Эта информация будет учитываться Россией во время переговоров по Украине", – сказал чиновник.
Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что, мол, Россия имеет полное право ударить по Украине, Британии и Франции нестратегическим ядерным оружием.
Что известно о ходе мирных переговоров Украины, США и России?
- Обвинения России относительно ядерной бомбы, вероятно, призваны сорвать мирные переговоры в Женеве. Новый раунд переговоров должен состояться до конца февраля.
- Украинская сторона работает над подготовкой возможной встречи между Зеленским и Путиным, но реализация такого саммита пока является сложной.
- Владимир Зеленский считает, что трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США не принесли прорыва из-за отсутствия конкретных гарантий безопасности. Президент подчеркнул необходимость предварительного согласования гарантий безопасности с США.