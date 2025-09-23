Европейские страны пытаются разработать гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию и способствовать перемирию, однако Украине нужны конкретные шаги, а не только подписанные бумаги. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал Foreign Affairs.

Какие гарантии безопасности может получить Украина?

На международном уровне для урегулирования войны и установления длительного мира в Украине обсуждаются различные варианты гарантий безопасности.

В частности речь идет о размещении ограниченного контингента европейских войск в Украине, усиление санкций против России, поставки дополнительного оружия и четкие письменные обязательства по защите Украины.

Однако, по мнению аналитиков Foreign Affairs, сами по себе эти шаги не способны обеспечить защиту от будущих российских угроз.

Заметьте! Эксперты отмечают, что Путин, который с 2022 года открыто стремится уничтожить Украину как независимое государство, не остановится через дипломатические заявления, символические войска или дополнительные санкции. Его наступление прекратится только тогда, когда российские войска физически не смогут продвигаться.

Сейчас некоторые аналитики сомневаются, что Украина может полностью остановить Россию, ведь даже многолетняя поддержка НАТО не предотвратила медленное продвижение Москвы. Однако для стратегического обезвреживания России достаточно лишить ее возможности достигать целей.

Так, Силы обороны достигли значительных успехов, в частности в Черном море, где с помощью дронов и ракет заставили российский флот отступить.

Украинские военные на фронте Донецкой области / Фото AP / LIBKOS

Положительные для Украины результаты есть и в воздушном пространстве, где инновационные оборонные системы сделали невозможным доминирование российской авиации.

К слову, для окончательного сдерживания России Украине нужны не бумажные гарантии, а масштабные инвестиции в передовые технологии и оборонную промышленность. Европа должна сосредоточиться на поставке дронов, высокоточного оружия, систем связи и противовоздушной обороны.

Инициативы, например Европейский небесный щит, предусматривающий создание бесполетной зоны над западной и центральной Украиной, могут защитить инфраструктуру и экономику. Кроме того, Европа должна расширить сотрудничество с Киевом в производстве современного вооружения, используя свои финансовые и промышленные ресурсы.

В Foreign Affairs подчеркивают, что поддержка Украины – это не только помощь Киеву, но и защита самой Европы. Путин не скрывает намерений восстановить российское доминирование в Восточной Европе, а его провокации на границах НАТО лишь подтверждают угрозу.

Напомним! Российские истребители активизировались в воздушном пространстве стран НАТО. В частности известно о вторжении кремлевских самолетов в небо Эстонии. К тому же Польша неоднократно отражала вражеские дроновые атаки.

ЕС уже признал выживание Украины ключевым для собственной безопасности, предлагая стратегию "стального дикобраза" – укрепления Украины, чтобы российские наступления терпели неудачу.

