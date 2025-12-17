"Этого не достаточно": в каких гарантиях безопасности нуждается Украина от ЕС

В Европе снова обсуждают, какие именно гарантии безопасности могут реально защитить Украину после войны. На фоне заявлений о длинных программах помощи и перспективе членства в ЕС звучит ключевой вопрос: что из этого будет работать не на бумаге, а в случае новой агрессии.

Израильский журналист Цви Зильбер в эфире Цви Зильбер в эфире 24 Канала объяснил, почему часть предложенных подходов выглядит слишком слабой. Он назвал, каких конкретных шагов и механизмов Украина нуждается от ЕС, чтобы сдерживать Россию, а не только надеяться на обещания.

Каких гарантий безопасности сейчас не хватает Украине?

В публичном пространстве обсуждают различные варианты гарантий безопасности для Украины, но большинство из них остаются общими формулами. Речь идет о поставках оружия, финансовой поддержке и политических обещаниях на будущее. Проблема в том, что эти подходы не отвечают на главный вопрос: что именно остановит Россию от новой агрессии.

Самого по себе Евросоюза и поставок вооружений недостаточно,

– отметил израильский журналист.

Он обратил внимание, что даже масштабные пакеты помощи не работают как сдерживание, если враг не видит гарантированного ответа на нарушение договоренностей. Россия, по этой логике, соглашается на любые пункты только тогда, когда понимает, как сможет их обойти. Именно поэтому бумажные гарантии без реальных механизмов быстро теряют смысл.

Любой пункт, на который соглашается Россия, она сразу думает, как обойти,

– подчеркнул Зильбер.

По его мнению, гарантии безопасности должны быть не абстрактными, а такими, что автоматически запускают действие в случае новой атаки. Иначе они остаются политической декларацией, которая не создает для Кремля реальных рисков.

ЕС до сих пор не стал оборонным союзом

Членство Украины в Евросоюзе часто подают как будущую гарантию безопасности, но на практике оно не означает автоматической защиты. ЕС создавался как экономический и политический проект, а не как военный блок с четкими обязательствами реагировать на агрессию. Именно это, по мнению журналиста, и стало слабым местом европейской архитектуры безопасности.

Членство в Евросоюзе само по себе не дает никаких гарантий безопасности,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Он обратил внимание, что разговоры о совместной европейской армии ведутся годами, но дальше деклараций дело почти не двигалось. Ситуация начала меняться только после сигналов из США об уменьшении их роли в защите Европы. Именно это давление может заставить ЕС перейти от заявлений к конкретным решениям.

Европу надо серьезно встряхнуть, чтобы она начала строить собственную армию,

– отметил израильский журналист.

При таком сценарии Украина рассматривалась бы не как проситель, а как ключевой элемент новой системы безопасности. Ее армия имеет уникальный боевой опыт и может стать основой будущих европейских сил сдерживания, если ЕС действительно решится на оборонную трансформацию.

Какие гарантии могут сработать на практике?

Даже если Европа увеличит помощь оружием, этого может не хватить без конкретных предохранителей на случай нового нападения. В такой модели важно, чтобы у Кремля не было соблазна проверить границы договоренностей и сыграть на медлительности решений партнеров. Поэтому, по мнению журналиста, гарантии должны быть такими, что запускают реакцию сразу.

Должно быть размещение военных баз разных стран, в том числе Америки, на территории Украины,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Отдельно он говорит о необходимости механизма, который будет защищать небо, а не только компенсировать последствия ударов. Без этого любые договоренности могут выглядеть как отложенная проблема, а не как реальный щит. Именно поэтому он настаивает на четко прописанных действиях партнеров в случае повторной агрессии.

Должны быть гарантии закрытия неба над Украиной в случае новой агрессии со стороны России,

– добавил Зильбер.

Он также отметил, что отдельные параметры, которые обсуждают в медиа, могут быть предметом торга, но их нельзя рассматривать оторвано от системы сдерживания. Если гарантии не дают быстрого и понятного ответа, они не работают как защита и оставляют пространство для новых манипуляций.

