К сожалению, Украина не имеет роскоши не участвовать в этих переговорах, хотя стартовая их основа точно не соответствует интересам Украины. Ни Украина, ни Европа, будучи зависимыми от США в сфере безопасности, не могли прямо сразу открыто сказать, что предложенные условия нам не подходят.

Поэтому был выбран трудный путь попыток пересмотреть эти условия как на двустороннем, так и в многостороннем треке в сторону большего соответствия интересам Украины. Ведь речь идет о территориальном измерении, безопасности и суверенитете Украины. Киев вынужден маневрировать между Россией и США, имея на своей стороне только Европу, которая в свою очередь не может быстро гарантировать финансовую поддержку на 2026 год.

Цель этого всего это если не достичь выгодного урегулирования, то хотя бы переложить ответственность на Россию в срыве переговоров и отсутствии прогресса. Это если удастся разработать общую позицию Украины, Европы и США. Для Украины в дальнейшем важно не рассматриваться спойлером мирного процесса имени Дональда Трампа.

Параллельно время от времени от нас появляются тезисы о демилитаризованной, свободной экономической зоне на северо-западе Донецкой области, которую Россия не может захватить, но объявила своей. Или отказ от членства в НАТО в обмен на определенные обязательства в сфере безопасности, которые даже мог бы ратифицировать Конгресс США.

Хотя это все игра на грани, это все похоже тоже на попытки протестировать России на способность к реальному компромиссу, а не диктату. И продемонстрировать соответствующие моменты США.

Что неочевидное получает Россия от переговоров?

Но рассматривать переговоры в отрыве от фронта и стратегической динамики войны нельзя. За 11 месяцев 2025 года Украина потеряла около 4 700 квадратных километров территорий. В 2024 году соответствующий показатель был около 3 600 квадратных километров. Ключевая тенденция "без прорывов обороны Украины, но и без полной стабилизации линии фронта" продолжается. И это подкрепляет веру оккупанта Кремля в то, что отсутствие прогресса в переговорах будет только усиливать переговорную позицию России.

Так же как наши структурные проблемы, неспособность Европы принять нам быстро надлежащую финансовую поддержку на 2026 год и дистанцированием США от поддержки Украины и неготовностью администрации Трампа менять калькуляции Кремля в отношении нас через помощь Украине и давление на Россию когда нет прогресса в переговорах.

Для России эти все переговоры это скорее политико-дипломатическая подготовка к кампании 2026 года – использование предложений США, которые вносят глубокий раскол внутри Украины и между Украиной и партнерами, для создания условий для наступления в следующем году с целью оккупации всей Донецкой области.

Поэтому, пока будут происходить параллельно очередные раунды найти формулу урегулирования, именно фронт и соответствующая стратегическая динамика будет определять относительную силу переговорных позиции и окончательные условия урегулирования.