Чтобы выйти из тупика: WSJ рассказало, какие гарантии безопасности США предлагают Украине
- США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО.
- Гарантии будут иметь юридическую силу и могут быть одобрены Конгрессом США.
Соединенные Штаты предлагают Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО о коллективной обороне в случае нападения, которые должны быть закреплены юридически.
Впрочем, такие гарантии возможны без формального членства Украины в Альянсе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Что США предлагают Украине?
Издание со ссылкой на официальных американских представителей на переговорах в Берлине сообщает, что США пообещали Украине защиту от любой агрессии, чтобы "выйти из тупика" в мирных переговорах.
По данным WSJ, речь идет о гарантиях, похожие на 5-ю статью НАТО, которые будут предусматривать обязательства союзников реагировать на новую агрессию против Украины, но без формального членства нашего государства в соответствующем блоке.
Согласно обнародованной информации, такие гарантии безопасности будут иметь юридическую силу и могут быть одобрены Конгрессом США.
Какие гарантии безопасности рассматривают союзники?
Politico сообщало, что подобное предложение о гарантиях содержит скрытый ультиматум, согласно которому, или Киев соглашается сейчас на имеющиеся идеи, или следующий вариант будет значительно менее щедрым.
Британский премьер заявил, что Европа разработала план для усиления обороноспособности Украины. При необходимости он будет предусматривать присутствие британских военных и техники на украинской территории.
В целом европейские лидеры недавно представили план гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения, включая поддержку ВС, мониторинг прекращения огня, и экономическую помощь.