Укр Рус
Геополитика Африка Чтобы выйти из тупика: WSJ рассказало, какие гарантии безопасности США предлагают Украине
16 декабря, 15:26
2

Чтобы выйти из тупика: WSJ рассказало, какие гарантии безопасности США предлагают Украине

Маргарита Волошина
Основні тези
  • США предлагают Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО.
  • Гарантии будут иметь юридическую силу и могут быть одобрены Конгрессом США.

Соединенные Штаты предлагают Украине гарантии безопасности, подобные 5-й статье НАТО о коллективной обороне в случае нападения, которые должны быть закреплены юридически.

Впрочем, такие гарантии возможны без формального членства Украины в Альянсе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также До этого никакие гарантии не будут действовать, – ветеран назвал реальные предпосылки завершения войны

Что США предлагают Украине?

Издание со ссылкой на официальных американских представителей на переговорах в Берлине сообщает, что США пообещали Украине защиту от любой агрессии, чтобы "выйти из тупика" в мирных переговорах.

По данным WSJ, речь идет о гарантиях, похожие на 5-ю статью НАТО, которые будут предусматривать обязательства союзников реагировать на новую агрессию против Украины, но без формального членства нашего государства в соответствующем блоке.

Согласно обнародованной информации, такие гарантии безопасности будут иметь юридическую силу и могут быть одобрены Конгрессом США.

Какие гарантии безопасности рассматривают союзники?

  • Politico сообщало, что подобное предложение о гарантиях содержит скрытый ультиматум, согласно которому, или Киев соглашается сейчас на имеющиеся идеи, или следующий вариант будет значительно менее щедрым.

  • Британский премьер заявил, что Европа разработала план для усиления обороноспособности Украины. При необходимости он будет предусматривать присутствие британских военных и техники на украинской территории.

  • В целом европейские лидеры недавно представили план гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения, включая поддержку ВС, мониторинг прекращения огня, и экономическую помощь.