Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Мэтью Ченса для CNN.

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Что теряет Россия от конфликта между Ираном и Израилем

Журналист отмечает, что в сложных отношениях Кремля с Ближним Востоком уже давно существует неудобная напряженность.

Так, с одной стороны, российские альянсы и экономическое влияние в регионе традиционно были сильными. А с другой стороны, как один из крупнейших в мире производителей нефти и газа, Россия, как правило, получает прибыль, когда дела в богатом на энергоносители регионе идут наперекосяк.

Именно это сейчас и происходит, когда Кремль наблюдает, как его иранский союзник резко ослабляется из-за израильских авиаударов, и одновременно получает выгоду,

– пишет автор.

В материале отмечается, что, на первый взгляд, России есть что терять от конфликта Ирана и Израиля. Тегеран был особенно полезным "стратегическим партнером" для Кремля, который не только разделял пренебрежение к западным ценностям и влиянию, но и поставлял российским военным огромные эскадрильи беспилотников "Шахед", что позволяло Москве непрерывно бомбить Украину.

"Также существует слабое, но болезненное ощущение унижения для Кремля из-за того, что он вынужден стоять в стороне и наблюдать, как еще один ключевой союзник на Ближнем Востоке подвергается жестоким бомбардировкам, не имея возможности или не желая вмешаться", – отмечает Ченс.

Москва, конечно, опубликовала резкие заявления, осуждая атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, и добавляя, что эти удары создают "неприемлемые угрозы международной безопасности".

Кремль также обвинил западные страны в манипуляциях ситуацией с целью "сведения политических счетов".

Но союз России с Ираном никогда не распространялся на защиту Исламской Республики, и Кремль не предлагал стране никакой военной поддержки,

– пишет журналист.

Он отметил, что, безусловно, крах иранского режима, который сейчас является очевидной целью Израиля, добавит Иран в список потерянных союзников Кремля. Там уже есть такие страны, как Ирак, Ливия и Сирия.

Какую выгоду получает Москва от противостояния

В то же время Мэтью Ченс замечает, что дела для Москвы не так уж и плохи, как может показаться. На самом деле этот последний ближневосточный конфликт очень хорошо играет на руку Кремлю.

"Кроме желаемой финансовой прибыли, что стал возможным благодаря росту цен на сырую нефть, ирано-израильский конфликт также открывает дипломатические возможности для Кремля, который годами переживал международную изоляцию из-за войны в Украине", – говорится в материале.

Теперь у Кремля есть вопрос, по которому он может совместно и продуктивно сотрудничать с Соединенными Штатами, и, возможно, стать незаменимым партнером Вашингтона, когда дело дойдет до окончательного восстановления единства региона.

Как единственный крупный политический лидер, который имеет прямую связь с иранцами, израильтянами и Соединенными Штатами, президент России Владимир Путин уже осторожно использует свое ключевое положение, сигнализируя о своей готовности выступать посредником, представляя Россию как важного влиятельного посредника на Ближнем Востоке,

– отмечает автор.

Так, во время недавнего разговора с Белым домом Путин напомнил президенту Дональду Трампу, что Россия является давним союзником США в вопросах иранской ядерной программы.

Сначала Трамп выражал готовность рассматривать российского лидера как потенциального посредника в конфликте, хотя впоследствии он преуменьшал значение Москвы в этом вопросе.

С начала второго срока Трампа Вашингтон и Москва отчаянно ищут пути расширения своих отношений за пределы узкой сосредоточенности на войне в Украине. Судьба Ирана и его ядерных амбиций неожиданно снова появились, как еще одна сфера потенциального общего интереса стран.

Ченс также резюмировал, что из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и вероятное втягивание США, внимание мира внезапно сместилось с войны в Украине – несмотря на то, что Россия усилила атаки дронами и ракетами, нанося тяжелые потери, – на противостояние между Израилем и Ираном.