Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Метью Ченса для CNN.

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Що втрачає Росія від конфлікту між Іраном та Ізраїлем

Журналіст наголошує, що у складних відносинах Кремля з Близьким Сходом вже давно існує незручна напруженість.

Так, з одного боку, російські альянси та економічний вплив у регіоні традиційно були сильними. А з іншого боку, як один з найбільших у світі виробників нафти та газу, Росія, як правило, отримує прибуток, коли справи в багатому на енергоносії регіоні йдуть шкереберть.

Саме це зараз і відбувається, коли Кремль спостерігає, як його іранський союзник різко послаблюється через ізраїльські авіаудари, і водночас отримує вигоду,

– пише автор.

У матеріалі зазначається, що, на перший погляд, Росії є що втрачати від конфлікту Ірану та Ізраїлю. Тегеран був особливо корисним "стратегічним партнером" для Кремля, який не лише поділяв зневагу до західних цінностей та впливу, але й постачав російським військовим величезні ескадрильї безпілотників "Шахед", що дозволяло Москві безперервно бомбардувати Україну.

"Також існує слабке, але болісне відчуття приниження для Кремля через те, що він змушений стояти осторонь і спостерігати, як ще один ключовий союзник на Близькому Сході зазнає жорстоких бомбардувань, не маючи змоги або не бажаючи втрутитися", – зазначає Ченс.

Москва, звичайно, опублікувала різкі заяви, засуджуючи атаки Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану, та додаючи, що ці удари створюють "неприйнятні загрози міжнародній безпеці".

Кремль також звинуватив західні країни в маніпуляціях ситуацією з метою "зведення політичних рахунків".

Але союз Росії з Іраном ніколи не поширювався на захист Ісламської Республіки, і Кремль не пропонував країні жодної військової підтримки,

– пише журналіст.

Він наголосив, що, безумовно, крах іранського режиму, який зараз є очевидною метою Ізраїлю, додасть Іран до списку втрачених союзників Кремля. Там уже є такі країни, як Ірак, Лівія та Сирія.

Яку вигоду отримує Москва від протистояння

Водночас Метью Ченс зауважує, що справи для Москви не такі вже й погані, як може здаватися. Насправді цей останній близькосхідний конфлікт дуже добре грає на руку Кремлю.

"Окрім бажаного фінансового прибутку, що став можливим завдяки зростанню цін на сиру нафту, ірано-ізраїльський конфлікт також відкриває дипломатичні можливості для Кремля, який роками переживав міжнародну ізоляцію через війну в Україні", – мовиться у матеріалі.

Тепер у Кремля є питання, щодо якого він може спільно та продуктивно співпрацювати зі Сполученими Штатами, і, можливо, стати незамінним партнером Вашингтона, коли справа дійде до остаточного відновлення єдності регіону.

Як єдиний великий політичний лідер, який має прямий зв'язок з іранцями, ізраїльтянами та Сполученими Штатами, президент Росії Владімір Путін вже обережно використовує своє ключове становище, сигналізуючи про свою готовність виступати посередником, представляючи Росію як важливого впливового посередника на Близькому Сході,

– зауважує автор.

Так, під час нещодавньої розмови з Білим домом Путін нагадав президенту Дональду Трампу, що Росія є давнім союзником США у питаннях іранської ядерної програми.

Спочатку Трамп висловлював готовність розглядати російського лідера як потенційного посередника в конфлікті, хоча згодом він применшував значення Москви у цьому питанні.

З початку другого терміну Трампа Вашингтон і Москва відчайдушно шукають шляхи розширення своїх відносин за межі вузької зосередженості на війні в Україні. Доля Ірану та його ядерних амбіцій несподівано знову постали, як ще одна сфера потенційного спільного інтересу країн.

Ченс також резюмував, що через загострення конфлікту на Близькому Сході та ймовірне втягування США, увага світу раптово змістилася з війни в Україні – попри те, що Росія посилила атаки дронами й ракетами, завдаючи важких втрат, – на протистояння між Ізраїлем та Іраном.