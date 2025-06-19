Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що Сполучені Штати мають багато зброї, а у захисті нашої країни зацікавлені європейські партнери. Важливо й те, що проблеми зі зброєю має саме Росія.

Дивіться також Дуже неприємний сигнал: чому Трамп втік з саміту G7 і чого чекати від саміту НАТО

Як Україна може отримувати зброю після конфлікту на Близькому Сході

Радник голови Офісу Президента пояснив, що Україна використовує зовсім інші протиракетні системи, ніж Ізраїль. Наприклад, у нас є Patriot та SAMP/T. Загалом в США є достатньо зброї, щоб постачати обом країнам. Не варто забувати, що сам Ізраїль має налагоджений обсяг військового виробництва.

Ми можемо отримувати (зброю – 24 Канал) або в рамках монетизації контрактів зі США, тобто разом з європейськими партнерами купуємо зброю. Ми отримуємо європейську зброю, адже європейці не постачають нічого в Ізраїль, бо зацікавлені в захисті свого континенту. Не думаю, що тут буде критичний дефіцит ресурсу,

– наголосив Подоляк.

Він зазначив, що якщо війна в Ірані затягнеться, можуть виникнути проблеми з логістикою. Однак варто звернути увагу і на Росію. Країна-агресорка намагається залякувати світ, що масштабує виробництво зброї, але це неправда. Росія також має ресурсні проблеми. Тому США потрібно ввести санкції, аби Кремль не мав коштів на війну.

Радник голови Офісу Президента додав, що згодом має пройти Форум оборонних індустрій, де активну участь буде брати Україна. Європа ж розуміє, що без вкладень в нашу країну їй потрібно буде з часом збільшувати витрати на власну оборону.