Из-за этого в Иране объявили чрезвычайное положение и ввели временные ограничения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Iran International.

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Что происходит в Иране

Министерство связи Ирана в пятницу сообщило, что по всей стране внедряются временные ограничения доступа к интернету из-за текущих "особых обстоятельств" и по приказу соответствующих органов.

В то же время, что именно за "обстоятельства там не указали". В иранском ведомстве лишь добавили, что соответствующие ограничения отменят после стабилизации ситуации.

Напомним, что Иран подвергся ударам со стороны Израиля ночью 13 июня. Известно, что Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов, в результате атаки погиб в частности командующий КСИР Хоссейна Салами.

После ночной атаки Корпус стражей исламской революции заявил о мести за гибель генерала Хоссейна Салами. В Иране также подняли красный флаг, символизирующий начало расплаты с Израилем.