Через це в Ірані оголосили надзвичайний стан та запровадили тимчасові обмеження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Iran International.

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Що відбувається в Ірані

Міністерство зв'язку Ірану в п’ятницю повідомило, що по всій країні впроваджуються тимчасові обмеження доступу до інтернету через поточні "особливі обставини" та за наказом відповідних органів.

Водночас, що саме за "обставини там не вказали". В іранському відомстві лише додали, що відповідні обмеження скасують після стабілізації ситуації.

Нагадаємо, що Іран зазнав ударів з боку Ізраїля вночі 13 червня. Відомо, що Ізраїль почав мобілізацію десятків тисяч резервістів, внаслідок атаки загинув зокрема командувач КВІР Хоссейна Саламі.

Після нічної атаки Корпус вартових ісламської революції заявив про помсту за загибель генерала Хоссейна Саламі. В Ірані також підняли червоний прапор, що символізує початок розплати з Ізраїлем.