Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Eurofighter Typhoon и АрмияInform.

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Что известно об истребителе Typhoon

Eurofighter Typhoon создан совместно Британией, Германией, Италией и Испанией. Самолет сделан из композитных материалов, что на 30% легче классических алюминиевых, обеспечивают низкий радарный отпечаток (только 15% металла на поверхности) и высокую прочность.

Его серийное производство началось в 2003 году. Сначала самолет стал на вооружение ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии и Австрии, а впоследствии к ним присоединились Кувейт и Оман, большой интерес проявила и Индия.

Навигационная система истребителя – инерционная, в ее состав входят кольцевые лазерные гироскопы, нашлемный прицел-индикатор у пилота, система анализа, распознавания и определения приоритета внешних угроз и другие компоненты. Eurofighter можно назвать одним из самых долговечных боевых самолетов. Прежде всего это касается его двигателя. Ведь конструкторы довели его ресурс до 10 тысяч часов работы.

Самым дорогим компонентом электроники самолета является оборонительная система DASS. Она собирает и анализирует информацию от многих датчиков, которые способны воспринимать лазерное или радиолокационное излучение, а также управляет целым рядом элементов защиты (как пассивных, так и активных), среди которых передатчики помех, отстрел тепловых ловушек и дипольных отражателей, ложные цели, буксируемые.

Базовая цена Eurofighter Typhoon составляет 93,9 миллиона евро, а средняя может составлять более 140 миллионов евро за единицу. С учетом затрат на разработку, стоимость единицы составляет более 150 миллионов евро.

Typhoon создавался как истребитель завоевания превосходства в воздухе, однако впоследствии получил возможность наносить удары по наземным целям. Сейчас он стоит на вооружении ВВС:

Великобритании,

Германии,

Италии, Испании,

Австрии,

Саудовской Аравии.

Напомним, что решение остановить производство истребителей Typhoon вызвало беспокойство в Британии, что страна может потерять критически важные навыки и опыт в производстве боевых самолетов, которые накапливались десятилетиями.

В то же время в BAE Systems заявили, что видят "высокий уровень заинтересованности и инвестиций в Typhoon" и надеются продолжить производство в следующем десятилетии.