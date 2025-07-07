Про це пише 24 Канал із посиланням на сайт Eurofighter Typhoon та АрміяInform.

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Що відомо про винищувач Typhoon

Eurofighter Typhoon створений спільно Британією, Німеччиною, Італією та Іспанією. Літак зроблено з композитних матеріалів, що на 30% легші за класичні алюмінієві, забезпечують низький радарний відбиток (лише 15% металу на поверхні) та високу міцність.

Його серійне виробництво розпочалось у 2003 році. Спочатку літак став на озброєння ВПС Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Саудівської Аравії та Австрії, а згодом до них долучилися Кувейт та Оман, великий інтерес проявила й Індія.

Навігаційна система винищувача – інерційна, до її складу входять кільцеві лазерні гіроскопи, нашлемний приціл-індикатор у пілота, система аналізу, розпізнавання та визначення пріоритету зовнішніх загроз та інші компоненти. Eurofighter можна назвати одним із найбільш довговічних бойових літаків. Насамперед це стосується його двигуна. Адже конструктори довели його ресурс до 10 тисяч годин роботи.

Найдорожчим компонентом електроніки літака є оборонна система DASS. Вона збирає та аналізує інформацію від багатьох датчиків, які здатні сприймати лазерне або радіолокаційне випромінювання, а також управляє цілим рядом елементів захисту (як пасивних, так і активних), серед яких передавачі перешкод, відстріл теплових пасток і дипольних відбивачів, несправжні цілі, що буксируються.

Базова ціна Eurofighter Typhoon становить 93,9 мільйона євро, а середня може становити понад 140 мільйонів євро за одиницю. З урахуванням витрат на розробку, вартість одиниці становить понад 150 мільйонів євро.

Typhoon створювався як винищувач завоювання переваги в повітрі, проте згодом отримав можливість завдавати ударів по наземних цілях. Наразі він стоїть на озброєнні ВПС:

Великої Британії,

Німеччини,

Італії, Іспанії,

Австрії,

Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що рішення зупинити виробництво винищувачів Typhoon викликало занепокоєння в Британії, що країна може втратити критично важливі навички й досвід у виробництві бойових літаків, які накопичувалися десятиліттями.

Водночас у BAE Systems заявили, що бачать "високий рівень зацікавленості та інвестицій у Typhoon" і сподіваються продовжити виробництво у наступному десятилітті.