Французькі розвіддані вказують, що китайські військові аташе активно просували сумніви щодо ефективності цих літаків серед чинних і потенційних покупців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Китай міг запустити кампанію з дискредитації французьких винищувачів

Згідно зі звітом французької розвідки, представники китайських посольств у низці країн очолили кампанію з підриву продажів Rafale, водночас рекламуючи альтернативну китайську авіаційну техніку. У Парижі вважають, що це спроба підірвати позиції Dassault Aviation на ринку високотехнологічного озброєння.

Довідка: за 4 дні зіткнень Індії та Пакистану у травні було задіяно десятки літаків з обох сторін. Пакистан володіє флотом китайських винищувачів, тоді як Індія має на озброєнні французькі Rafale. За даними Пакистану, йому вдалося збити 3 Rafale за час цього протистояння та ще 2 літаки інших моделей.

Французька сторона вважає, що цей прецедент викликає питання про ефективність таких літаків у тих, хто їх вже придбали.

Індія визнала втрати літаків, але не назвала їх кількість. Голова французьких ВПС Жером Беланже заявив, що бачив докази, які вказують лише на три втрати Індії – Rafale, російський "Сухой" (Су) і Mirage 2000, який є літаком попереднього покоління французького виробництва. Це була перша відома бойова втрата Rafale.

Звичайно, всі країни, які придбали Rafale, поставили собі питання,

– сказав Беланже.

Французькі дослідники виявили елементи онлайн-кампанії дезінформації: створення понад 1000 фейкових акаунтів, використання штучного інтелекту для фальсифікацій зображень уламків і кадри з відеоігор, які видавали за реальні бойові дії.

Хоча прямих доказів причетності китайського уряду до кампанії немає, французька розвідка заявляє, що китайські посадовці лобіювали потенційних клієнтів, щоб ті відмовилися від французьких літаків, рекомендуючи натомість китайську зброю.

Міністерство оборони Франції також заявило, що Rafale став об'єктом "широкої кампанії дезінформації", яка "мала на меті просування переваг альтернативного обладнання, зокрема китайського виробництва".

Наразі Rafale закупили або замовили вісім країн, зокрема Єгипет, Індія, Катар, Греція, Індонезія, Хорватія, Сербія та ОАЕ. Усього Dassault продала 533 таких літаки, з яких 323 – на експорт. Індонезія, яка вже замовила 42 винищувачі, розглядає варіант замовити ще більше.