Французские разведданные указывают, что китайские военные атташе активно продвигали сомнения относительно эффективности этих самолетов среди действующих и потенциальных покупателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Китай мог запустить кампанию по дискредитации французских истребителей

Согласно отчету французской разведки, представители китайских посольств в ряде стран возглавили кампанию по подрыву продаж Rafale, одновременно рекламируя альтернативную китайскую авиационную технику. В Париже считают, что это попытка подорвать позиции Dassault Aviation на рынке высокотехнологичного вооружения.

Справка: за 4 дня столкновений Индии и Пакистана в мае были задействованы десятки самолетов с обеих сторон. Пакистан обладает флотом китайских истребителей, тогда как Индия имеет на вооружении французские Rafale. По данным Пакистана, ему удалось сбить 3 Rafale за время этого противостояния и еще 2 самолета других моделей.

Французская сторона считает, что этот прецедент вызывает вопросы об эффективности таких самолетов у тех, кто их уже приобрели.

Индия признала потери самолетов, но не назвала их количество. Глава французских ВВС Жером Беланже заявил, что видел доказательства, указывающие лишь на три потери Индии – Rafale, российский "Сухой" (Су) и Mirage 2000, который является самолетом предыдущего поколения французского производства. Это была первая известная боевая потеря Rafale.

Конечно, все страны, которые приобрели Rafale, задали себе вопрос,

– сказал Беланже.

Французские исследователи обнаружили элементы онлайн-кампании дезинформации: создание более 1000 фейковых аккаунтов, использование искусственного интеллекта для фальсификаций изображений обломков и кадры из видеоигр, которые выдавали за реальные боевые действия.

Хотя прямых доказательств причастности китайского правительства к кампании нет, французская разведка заявляет, что китайские чиновники лоббировали потенциальных клиентов, чтобы те отказались от французских самолетов, рекомендуя взамен китайское оружие.

Министерство обороны Франции также заявило, что Rafale стал объектом "широкой кампании дезинформации", которая "имела целью продвижение преимуществ альтернативного оборудования, в частности китайского производства".

Сейчас Rafale закупили или заказали восемь стран, в частности Египет, Индия, Катар, Греция, Индонезия, Хорватия, Сербия и ОАЭ. Всего Dassault продала 533 таких самолета, из которых 323 – на экспорт. Индонезия, которая уже заказала 42 истребителя, рассматривает вариант заказать еще больше.