ХАМАС против Израиля: как и почему произошла кровавая война и существует ли еще шанс на мир

7 октября 2023 года на Ближнем Востоке развернулась новая трагическая страница. В этот день палестинские боевики из ХАМАСа напали на Израиль., что привело к многочисленным одновременным жертвам с обеих сторон около 1 200 человек. Также террористы взяли в заложники более 250 человек. В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию на территории Сектора Газа, чтобы нивелировать угрозу от ХАМАС, уволить своих граждан и отплатить палестинским боевикам за их преступления.

Уже через год конфликта, а именно 19 января 2025 года, Израиль и ХАМАС при посредничестве США достигли соглашения о прекращении огня и перемирия, что должно сопровождаться освобождением заложников и постепенным выходом ЦАХАЛ из Сектора Газа, но в последующие дни из-за саботажа и политических распрей мирный процесс в очередной раз оказался в тупике.

Как длилась война между Израилем и ХАМАС, где происходили главные боевые действия, какова была международная реакция на конфликт и может ли напряжение между палестинцами в Секторе Газа и евреями успокоиться навсегда– читайте в первом материале 24 Канала из цикла "Арабо-израильские войны: мифы, правда и геополитический сценарий".

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Предпосылки конфликта Израиля и ХАМАС

Прежде чем начать говорить о непосредственной войне ХАМАС и Израиля, стоит упомянуть предпосылки, что привели к возгоранию этого конфликта.

Неприязнь между евреями и палестинскими арабами на Ближнем Востоке продолжалась почти всю первую половину 20 века. Это сопровождалось погромами и терактами, которые продолжались в регионе время от времени.

В 1948 году, с возникновением государства Израиль, евреи после долгих лет изгнания получили право вернуться на историческую родину. Однако палестинцы, которые уже давно расселились на этой территории, были совершенно не рады видеть новых жителей, с которыми им пришлось бы разделить свои дома.

Тогда же ООН предложила план по разделению Палестины. Израиль согласился с этим предложением, а арабы– нет. Само одностороннее объявление государства Израиль и неприятие плана арабскими государствами и стало причиной Первой арабо-израильской войны, вспыхнувшей в 1947– 1949 годах.

Одним из последствий войны стала аннексия Газы Египтом. Израиль же устроил этнические чистки против палестинцев, известны как накба. Поэтому они были вытеснены, в частности, к Сектору Газа.

Справочно! Накба (с арабского– "беда", "катастрофа")– термин, которым палестинцы называют события 1948 года, когда более 700 тысяч палестинских арабов были вынуждены покинуть свои дома после создания государства Израиль и начала арабо-израильской войны. Многие из них стали беженцами, а сотни палестинских деревень были разрушены.



Накба считается трагическим моментом в истории палестинского народа и ежегодно чествуется 15 мая.



План ООН, разделявший территорию Израиля и Палестины / Карта BBC

Палестинские арабы компактно поселились на территории Восточного Иерусалима, Сектора Газа, Иудеи и Самарии (известной также как Западный берег реки Иордан), и на территориях таких стран как Египет, Ливан, Иордания и Сирия.

После шестидневной войны в 1967 году израильская армия захватила территорию Сектора Газа. В течение 20 лет израильского управления среди палестинцев в этом регионе усиливалось недовольство, вызванное, в частности, агрессивной израильской политикой расширения своих поселений в анклаве, значительным экономическим неравенством между палестинцами и израильтянами, а также ростом случаев насилия со стороны израильских военных и силовиков.

В течение десятилетий главным политическим представителем палестинцев была Организация освобождения Палестины (ООП), возглавляемая Ясиром Арафатом. Арафат стал председателем Исполнительного комитета ООП в 1969 году и занимал этот пост до своей смерти в 2004 году. ООП, в частности, ее ведущая фракция ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины), выступала за национальное освобождение палестинцев, но со временем ее подходы стали вызывать разочарование, особенно среди молодежи.



Ясир Арафат в 1974 году выступает в Организации Объединенных Наций / Фото AP

В 1987 году, во время Первой палестинской интифады– восстание палестинских граждан, в частности в Секторе Газа, против израильтян, образовалась организация ХАМАС, которая переводится как "Движение исламского сопротивления". ХАМАС, который также является филиалом "братьев мусульман" в Газе, сразу задался целью уничтожить государство Израиль.

В 1993 году были подписаны соглашения в Осло между Израилем и ООП, предусматривавших создание Палестинской национальной администрации (ПНА) для осуществления ограниченного самоуправления на части Западного берега и в Секторе Газа. Это позволило ХАМАСу фактически легализоваться в политической жизни Палестины.

В частности, после вывода Израилем войск и поселенцев из Газы в 2005 году ХАМАС присоединился к активным политическим процессам в Палестинской автономии.

В 2006 году движение одержало победу на парламентских выборах, укрепив свои позиции в Секторе Газа. Затем группировка провела зачистку от ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) во главе с президентом Палестины Махмудом Аббасом., а также проводил массовые репрессии.

Фактически это был переворот, после которого ХАМАС узурпировал власть и не проводил выборы в Газе.

С тех пор группировка неоднократно вступала в военные столкновения с Израилем.



Боевики ХАМАС в Секторе Газа / Фото Abdel Kareem Hana, AP

В последующие более 15 лет ХАМАС выпустил или разрешил другим группировкам выпустить тысячи ракет по Израилю., а также организовывал другие смертельные нападения на евреев и других граждан страны.

В ответ Израиль неоднократно наносил авиаудары по позициям ХАМАС. Но, несмотря на воинственную риторику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Тель-Авиа не предпринимал решительных действий, чтобы окончательно решить вопрос террористического гнезда в Секторе Газа.

Заметьте! Израиль, Соединенные Штаты, Европейский союз, Великобритания и ряд других стран признали ХАМАС полностью или его военизированное крыло террористической организацией.

ХАМАС также получает поддержку от Ирана, который обеспечивает его финансированием, оружием и военной подготовкой. Кроме того, палестинская группировка также имела контакты с Россией, неоднократно приезжала на встречу с путинским правительством, а также вела партнерство с Москвой.

Кроме Ирана, ХАМАС получает поддержку от Катара и Турции. Катар, в частности, оказывает финансовую помощь для оплаты зарплат государственным служащим в Секторе Газа и финансирования гуманитарных проектов. Турция поддерживает ХАМАС дипломатично и гуманитарно, хотя ее роль менее заметна по сравнению с Катаром.

Также ХАМАС фактически финансировала ООН через организацию БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам). На эти деньги при желании можно было бы сделать из Сектора что-нибудь приличное, ХАМАС инвестировал все в строительство сети бункеров и тоннелей (их строили не без помощи КНДР).

В результате под землей возникла сеть, значительно разветвленнее метро в Киеве, с собственными подземными шоссе и инфраструктурой. Эту сеть прозвали как "метро Газа".

До осени 2023 года нападения ХАМАС на Израиль не были столь масштабными и ограничивались лишь воздушными атаками., обстрелами приграничных к Газе израильских территорий, а также индивидуальными терактами, которые часто проводились и проводятся снова. Однако после 7 октября 2023 все изменилось.

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Как началась резня 7 октября

Началась война для Израиля утром 7 октября по обстрелу ХАМАС прилегающих к Сектору Газа территорий. После этого палестинские боевики проникли в города Сдерот и Ашкелон, а также еще несколько населенных пунктов на юге Израиля.

Они также захватили деревни вблизи Сектора Газа, две израильские военные базы и контрольно-пропускной пункт "Эрез".

Свои действия палестинское командование назвало операцией "Наводнение аль-Акса", в честь одноименной мечети, расположенная в Иерусалиме и третья по значению святыня для мусульман. В общем, по словам лидеров ХАМАС, тогда они выпустили по Израилю около 5 тысяч ракет.

ХАМАС напал на Израиль и начал атаки на страну / Видео с аккаунта @GautamChakraba6 в соцсети Х

Только за первый день в Израиле погибли более 1200 человек, свыше 3,4 тысячи граждан получили ранения, а 251 человека палестинские боевики взяли в заложники.

Интересно, что эта атака пришлась на тот день, когда евреи отмечали праздник Симхат Тора, также Шабат. Ведь вторжение пришлось именно на субботу.

Палестинские боевики прорвались в Израиль из Газы, используя грузовики, пикапы, мотоциклы, бульдозеры, парапланы и паратрайки, а также двигаясь через подземные ходы.

Также в сети быстро начали появляться шикирующие фото и видео атаки. Боевики ХАМАС передвигались по израильским городам, расстреливая гражданских и военных, а также захватывая людей и израильскую военную технику. Как следствие, сотни человек оказались в заложниках, среди них– граждане ЕС, отдыхавшие на музыкальном фестивале NOVA. Там также произошла кровавая резня, что унесла жизни более 300 молодых людей.

ХАМАСовцы взяли в заложники людей на музыкальном фестивале NOVA / Видео с аккаунта @AskAnshul в соцсети Х

Еще одним трагическим событием стала резня в кибуке Кфар-Аза, где палестинские боевики убили 52 человека. Еще 20 числятся пропавшими без вести.

ХАМАС заявил, что это нападение было "движением сопротивления". Группировка описала атаку как "ответ на десятилетие израильского угнетения, убийства палестинцев и многолетнюю блокаду Сектора Газа". Кроме того, террористы говорили, что этим хотели "освободить тысячи палестинцев", находившихся в заключении в Израиле".

В этот же день ЦАХАЛ возобновил контроль над большинством территории, которую захватил ХАМАС. Также Армия обороны Израиля нанесла ответ по палестинским боевикам в Секторе Газа, а правительство страны выключило в палестинском анклаве электроэнергию.

На следующий день Израиль объявил войну ХАМАС. Кроме того, ЦАХАЛ объявил призыв резервистов, мобилизовав в общей сложности более 360 тысяч военных, что явилось наибольшим количеством за всю историю страны.

9 октября ЦАХАЛ уволил все приграничные к Газе населенные пункты и объявил о начале наземной операции против ХАМАС.

Интересно, что многие назвали начало войны ХАМАС против Израиля "провалом израильской разведки", впервые за 50 лет после войны Судного дня. Но известно, что Моссад знал о подготовке палестинскими террористами войны и предупреждал об этом, но ЦАХАЛ и израильское политическое руководство фактически "проспало" атаку. Армия оказалась неэффективной в первые часы, фактически оставив своих граждан один на один с врагом. В то же время израильское правительство было сосредоточено на внутренних дрязгах по поводу судебной реформы, вызвавшей масштабные протесты в самой стране.

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Как отреагировал мир на действия ХАМАС на территории Израиля

После неожиданного нападения ХАМАС на Израиль международное сообщество разделилось в своих реакциях. Многие страны решительно осудили действия ХАМАС, тогда как другие выразили поддержку палестинскому движению или заняли нейтральную позицию:

Большинство западных государств единодушно выступило против агрессии ХАМАС. Среди них: Соединенные Штаты Америки, Канада, Европейский Союз, Великобритания, Германия, Франция, Украина и т.д.

Некоторые государства, преимущественно из мусульманского мира, выразили поддержку палестинскому движению или возложили ответственность за эскалацию на Израиль. Это были: Иран, Сирия, Катар, Иордания, Тунис, Алжир, Йемен и т.д.

Среди стран, сохраняющих нейтралитет или призывающих к воздержанию, были: Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко и т.д.

Интересна была позиция России. Так, во время 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Израиль "не имеет права на самооборону" и охарактеризовал его как "государство-оккупанта". При этом представители ХАМАС и дальше продолжали приезжать в Москву.

Стоит подчеркнуть, что во время этого конфликта между Израилем и ХАМАС некоторые государства меняли свою позицию от произраильской к состраданию палестинцам. Однако об этом мы поговорим в другом материале нашего цикла.

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Что происходило на территории Сектора Газа

Израиль 9 октября 2023 года в полном объеме начал операцию "Железные мечи", которую правительство страны объявило против ХАМАСа еще после нападения. Сама операция была плохо спланирована и привела к жертвам с обеих сторон. Фактически авторы сделки не знали, что будет происходить дальше и как именно будут разворачиваться события в Секторе Газа.

После этого ЦАХАЛ начал окружать Сектор Газа, откуда палестинцы продолжали запускать ракеты и снаряды по гражданским и военным объектам Израиля.

Вечером того же дня ХАМАС заявил о готовности к переговорам, но израильские власти отклонили это предложение, стремясь к полному уничтожению группировки, несмотря на побочные потери.

Тогда же 9 октября Министр обороны Израиля Галант отдал приказ о полной блокаде Сектора Газа. Впоследствии за эти слова он получит ордер на арест Международного уголовного суда в Гааге.

Также израильская армия начала наносить авиационные удары по Сектору Газа, пытаясь ликвидировать лидеров ХАМАС и министерств группировки. В частности, ЦАХАЛ нанес удары по районам Аль-Дарадж и Аль-Фуркан, а также по порту Газы. Значительно были разрушены районы Аль-Карама и Римал города Газа, а также пограничный пункт пропуска Сектора Газа с Египтом – Рафах.



Палестинцы осматривают руины мечети Ясина, разрушенной после того, как она была нанесена израильским авиаударом в городе Газа ранним утром 9 октября 2023 года / Фото Abed Khaled, AP

Однако, уже через несколько дней израильские обстрелы палестинского анклава стали объектом критики в мире.

Обратите внимание! Тактика войны ХАМАС состоит в том, чтобы использовать гражданские объекты в военных целях. Речь идет о размещении командных центров, складов оружия и других военных объектов в гражданских сооружениях, таких как школы, больницы и жилые дома.



Это создает ситуацию, когда атаки на эти объекты могут привести к жертвам среди мирного населения, что используется для дискредитации Израиля. Впрочем, и сам ЦАХАЛ, ослепленный жаждой мести, не особо считался с жертвами среди гражданских, отражая действия паластинских террористов, которые считают всех израильтян, независимо от возраста и пола, смертельными врагами и оккупантами.

Также ХАМАС создал сложную систему подземных тоннелей под Сектором Газа, известную как "Город под городом". Эти туннели используются для перемещения боевиков, хранения оружия и боеприпасов, а также внезапных нападений на израильские силы.

В туннелях содержатся оборудованные жилые помещения с запасами пищи и воды, что позволяет боевикам длительное время находиться под землей и избегать израильских ударов.

Таким образом, когда Израиль наносил высокоточные удары по командным пунктам ХАМАС, то жертвами и пострадавшими, к сожалению, становились и гражданские граждане. А если еще учесть, что сам Сектор Газа имеет густоту населения более 3 900 человек на километр квадратный, то количество травмированных и погибших становилось значительным.

Сначала ЦАХАЛ проводил операцию на севере Сектора Газа, призвав гражданское население эвакуироваться на юг за 24 часа. В ООН отметили, что эта задача является невыполнимой миссией, ведь говорилось об эвакуации 1, 1 миллион палестинцев.

ХАМАС, в свою очередь, призвал палестинских граждан "оставаться непоколебимыми в своих домах и быть устойчивыми перед лицом этой отвратительной психологической войны, которую ведут оккупанты".

В тот же день израильские войска вошли на территорию Сектора Газа. Сначала это была только пехота, силы специальных операций и разведка.

Одной из трагических страниц этой войны стало 17 октября, когда в больнице Аль-Ахли произошел взрыв. ХАМАС утверждает, что якобы Израиль обстрелял это медицинское учреждение, где погибли сотни человек. Израильская сторона обвинила палестинских боевиков, сказав, что это была их ракета, а жертв было гораздо меньше. Этот же тезис подтверждают и западные СМИ и осинтеры, но для большинства в мусульманском мире – это жестокое и кровавое преступление ЦАХАЛ. В частности, так заявили на "Аль-Джазире"– катарском телеканале, который иногда открыто симпатизирует исламским террористам.





Мужчины осматривают место смертельного взрыва в больнице Аль-Ахли в городе Газа 18 октября 2023 / Фото Abed Khaled, AP

С 28 октября израильские войска начали массово заезжать танками в Сектор Газа. Израиль заявил о ликвидации палестинца Асема Абу Ракаба, который планировал атаку 7 октября и отвечал за воздушную деятельность ХАМАС.

Два дня спустя премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале новой фазы военной операции против ХАМАС, что предполагало расширение наземных действий в регионе.

Уже 2 ноября ЦАХАЛ полностью окружил город Газа, а 5 ноября фактически разделил Сектор Газа на две части. 13 ноября тогдашний министр обороны Израиля Иоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Газой.

Это все происходило на фоне перманентной нанесения ударов Армией обороны Израиля по всей территории Сектора Газа.

15 ноября израильские войска после нескольких дней осады вошли в крупнейшую больницу Газы – Аль-Шифа. Медицинский персонал заявляет, что из-за нехватки электроэнергии и необходимых материалов во время блокады погибли пациенты, в том числе новорожденные.

ЦАХАЛ утверждает, что больницу использовали для сокрытия подземного штаба ХАМАС. В конце концов, в сети появились прямые доказательства заявлений израильского войска: видео тоннелей, оружие и т.д.

Через несколько недель после этого все больницы, что обслуживали северную часть Газы, прекратили работу. Армия обороны Израиля продолжала свое движение палестинским анклавом.

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Какими были первые попытки установить перемирие в регионе

После вторжения израильской армии в Сектор Газа встал вопрос гуманитарных коридоров и помощи палестинскому населению. С 1 ноября, в соответствии с соглашением между Израилем, Египтом и ХАМАС при посредничестве США и Катара, началась двухнедельная эвакуация нескольких тысяч палестинцев, нуждавшихся в медицинской помощи.

Этот шаг стал первым этапом в переговорах между обеими сторонами о перемирии. 22 ноября Израиль и ХАМАС впервые договорились о четырехдневном прекращении боевых действий. Соглашение было достигнуто в Катаре при посредничестве нескольких стран.

Режим прекращения огня продлили всего на неделю, что позволило освободить 105 заложников, которых взял ХАМАС, и около 240 палестинцев, которых удерживал Израиль, часто без суда и следствия. В конце концов палестинские граждане вернулись в свои дома – точнее в то, что от них осталось.

Далее, несмотря на это, что 30 ноября Армия обороны Израиля объявила о продолжении перемирия с боевиками ХАМАС, уже на следующий день ЦАХАЛ заявил, что палестинские боевики нарушили оперативную паузу, открыв огонь по Израилю. В ответ израильские войска возобновили боевые действия в Секторе Газа.

Через несколько дней израильские войска начали свое первое масштабное наземное наступление на юг Газы, сосредотачивая удары в окрестностях города Хан-Юнис.

Армия обороны Израиля заявила, что ее войска продвинулись в палестинские города Хан-Юнис, Джабалия и района Шуджая. Интенсивные бомбардировки заставили палестинских гражданских бежать на юг, в сторону Рафаха.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что самые интенсивные бои на севере Сектора Газа завершены, и скоро начнется новая фаза боев с меньшей интенсивностью. Тогда же ЦАХАЛ вывел часть своей армии с севера анклава палестинцев.

Бои низкой интенсивности и обстрелы позиций ХАМАС в Секторе Газа продолжались в течение нескольких месяцев.

В апреле 2024 года ЦАХАЛ вывел почти все наземные войска из южной части Сектора Газа, заявив, что это необходимо для "восстановления сил и подготовки к предстоящим операциям". В регионе осталась только одна пехотная бригада – "Нахаль". Ее задачей было обеспечение безопасности коридора "Нецарим", который с востока на запад пересекает Сектор Газа.

После ухода израильских войск сотни тысяч палестинцев, ранее переселенных в Рафах, вернулись в свои дома.

В мае между Израилем и ХАМАС должен был начаться новый раунд переговоров по прекращению огня в Секторе Газа. Это перемирие было предложено Египетом и Катаром.

Однако и в этот раз миру не суждено было сбыться. ХАМАС повторил свои ключевые требования, которые Израиль снова отверг. Более того, Тель-Авив не отправил своих представителей в Египет.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС несерьезно относится к соглашению, поэтому возможна "мощная операция в ближайшем будущем в Рафахе и других местах по всей Газе".

Мировое сообщество было обеспокоено планами израильского правительства по операции в Рафахе, ведь там было сосредоточено большое количество палестинских беженцев, которые убегали с севера Сектора Газа, когда там началась операция Израиля.

В конце концов ЦАХАЛ удалось провести операцию в Рафахе, что вблизи Египта, а также в Хан-Юнисе в Секторе Газа.

Последующие месяцы бои в Секторе Газа были более или менее статическими. Армия обороны Израиля продолжила воздушные атаки по целям палестинской группировки, которые снова из-за тактики ведения войны ХАМАС сопровождались жертвами среди гражданских.

В то же время ЦАХАЛ точечно ликвидировал верхушку ХАМАС в разных местах., в том числе и тех палестинских офицеров, планировавшее непосредственное нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Неспокойно было также и в самом Израиле. В начале сентября по всей стране прошли масштабные протесты, где активисты требовали от Биньямина Нетаньяху способствовать возвращению заложников ХАМАС после того, как ЦАХАЛ вернул тела шести заложников. Это могло быть возможно только в том случае, если обе стороны договорятся о прекращении огня.

Однако многие израильтяне обвиняют Нетаньяху в том, что он сознательно затягивает войну, чтобы удержать свою коалицию у власти. Его правительство зависит от поддержки ультраправых партнеров – министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Оба неоднократно угрожали выйти из коалиции, если будет заключено соглашение о прекращении огня или обмене заложниками.

Недовольство действиями главы израильского правительства растет и среди израильского населения. Многие граждане, включая семьи заложников, считают, что премьер-министр ставит политические интересы выше безопасности граждан. Это привело к многочисленным протестам, некоторые из которых собирали до 500 тысяч участников, требовавших заключения соглашения об освобождении заложников и отставки Нетаньяху.

Масла в огонь также подлил и ордер Международного уголовного суда на арест израильского премьера. Его обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в частности, использовании голода как метода ведения войны и умышленных атаках на гражданское население во время конфликта в Газе.

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Как удалось договориться о перемирии

После нескольких месяцев переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта., Катару и США в конце декабря 2024 г. стало известно, что соглашение о перемирии в Секторе Газа готово на 90%.

Уже 15 января 2025 ХАМАС и Израиль официально объявили о принятии условий соглашения, реализация которого продлится 42 дня.

Оно предполагает:

На первом этапе освобождения 33 заложников, которых содержит ХАМАС и его союзники с 7 октября. В эту группу входят женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. В ответ Израиль освободит "многие сотни" палестинских заключенных, в частности тех, кто был осужден за убийство израильтян.

Палестинским гражданским в Газе позволят свободно возвращаться к северу анклаву.

Израильская армия станет отступать из населенных пунктов, но останется вдоль границы Газы и Египта, а также сохранит буферную зону внутри Газы.

На 16-й день выполнения соглашения начнутся переговоры по второй и третьей фазам прекращения огня, которые преследуют цель завершения войны. Однако гарантий продления перемирия после первого этапа нет.

В целом это соглашение было разработано еще экс-президентом США Дональдом Трампом и бывшим государственным секретарем Энтони Блинкеном. Но переговоры искусственно затянули и представили как победу новоизбранного главы Белого дома Дональда Трампа и его спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. Это соглашение было заключено за 5 дней до инаугурации нового американского президента.

В то же время, возможность перемирия с ХАМАС не все тепло встретили в самом Израиле, в частности, правые политики, хотя в конце концов израильское правительство приняло это соглашение.

В свою очередь, Армия обороны Израиля объявила, что операция по возвращению заложников будет называться "Крылья свободы".

Прекращение огня в Секторе Газа началось 19 января. В этот день начался первый обмен заложниками между ХАМАС и Израилем. Всего удалось вернуть 3 израильских заложниц, которых обменяли на 90 задержанных и заключенных палестинцев.

Конвой Красного Креста прибывает в Газу, чтобы забрать израильских заложников, уволенных после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС 19 января 2025 года / Фото Abed Hadjar, AP

После этого также прошло несколько обменов между ХАМАС и Израилем., хотя всякий раз была угроза их вероятного срыва.

Последующие переговоры между Израилем и ХАМАС осложнились из-за споров по контролю над Филадельфийским коридором – стратегической полосой вдоль границы Газы и Египта. ХАМАС потребовал возвращения контроля над этой территорией, что противоречило позиции Израиля, который настаивал на сохранении своего контроля для предотвращения контрабанды оружия.

Внутри Израиля правительственная коалиция Нетаньяху испытывала давление из-за разногласий между партнерами. Ультраправые министры угрожали выйти из коалиции в случае прекращения огня, что могло привести к распаду правительства. Это заставляло Нетаньяху избегать заключения мирных соглашений, опасаясь потери власти и возможного уголовного преследования.

Тем временем администрация Трампа, по данным СМИ, начала прямые переговоры с ХАМАС по освобождению американских заложников, что вызвало возмущение в Израиле, считавшем это изменой со стороны США.

Европейские страны, в частности, Испания, усилили давление на Израиль, призывая к прекращению военных действий в Газе и рассматривая возможность введения санкций.

В ответ на эти события, Трамп рассматривает возможность признания независимости Палестины и, похоже, к этому все идет. Хотя до этого американский лидер вел исключительно произраильскую политику.

Таким образом, Израиль оказался в международной изоляции, сталкиваясь с обвинениями в геноциде и нарушениях прав человека, что усиливает давление на правительство Нетаньяху как извне, так и внутри страны.

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Последствия войны для Израиля и ХАМАС

Сразу после нападения ХАМАС стало известно, что в целом на территории Израиля было убито 1 200 граждан, большинство из которых были гражданскими, а также взято в заложники 251 человека.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, количество погибших палестинцев приблизилось к 47 тысяч. В то же время, по последним оценкам Армии обороны Израиля, среди них 20 тысяч – палестинские боевики. Среди жертв также есть свыше 13 тысяч детей.

Справка! Точное количество погибших остается неизвестным, поскольку министерство здравоохранения ХАМАС часто завышает данные о жертвах и не разграничивает потери гражданского населения и комбатантов.

Израиль утверждает, что на каждого уничтоженного боевика приходится примерно один мирный житель, и возлагает ответственность на ХАМАС, обвиняя его в использовании гражданских объектов в качестве прикрытия.

С момента начала наземной операции в Газе 27 октября 2023 официально погибли около 1 600 израильских солдат, еще 5 400 получили ранения.

Относительно пострадавших, то Министерство здравохранения, которое контролирует ХАМАС, утверждает, что более 110 тысяч жителей Сектора Газа получили ранения в результате израильских атак. В то же время эти данные могут быть неточными из-за того, что многие здания в палестинском анклаве не разобрали, поэтому под завалами могут находиться люди.

Также в результате войны в самом Секторе Газа разрушены около 80% жилых домов, а более 2 миллионов человек были вынуждены снова стать беженцами и покинуть свои дома.



Палестинские беженцы, бегущие из Бейт-Лахии на фоне военной операции Израиля в Секторе Газа / Фото Jehad Alshrafi, AP

Во время операции "Железные мечи" Израиль смог истребить верхушку ХАМАС в результате успешных действий Моссада на территории других государств, так и в самом Секторе Газа.

В частности, среди погибших были: главный политический лидер ХАМАС – Исмаил Хания, был убит в Тегеране ракетой 31 июля 2024 года (вероятно, это была работа Моссада), Яхья Синвар, которого ликвидировали в Рафахе, а также Салех-аль-Арури, Марван Исса, Мохаммед Дейф и Моххамед Синвар.

ХАМАС, хотя и понес большие потери, не прекратил борьбу – убитых командиров заменяли их менее опытные молодые собратья, а проблем с вербовкой новых членов в ХАМАС не было, ведь чуть ли не каждый житель Сектора потерял дом, родных и близких и имел личные счета с Израилем.

Фактически ХАМАС объявил джихад до последнего палестинца и готов был этот план реализовать.



Вожаки ХАМАС Исмаил Хания и Яхья Синвар, которых ликвидировал ЦАХАЛ / Фото Wissam Nassar, AP

В то же время методы, которыми действовал Израиль о мести ХАМАС за нападение 7 октября, вызвали дискуссии среди международного сообщества, а не считать ли это геноцидом палестинского населения, хотя, безусловно, после нападения палестинских боевиков об этом и не говорилось.

Это привело к тому, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны страны Йоава Галанта. Их обвинять в преступлениях против человечности на территории Сектора Газа.

Справедливости ради стоит отметить, что ордер на арест выдали также и вожакам ХАМАС за вторжение в Израиль. Однако отозвал от некоторых персоналиям после подтверждения их гибели, оставив этот ордер только для Мохаммеда Дейфа, но и он уже год как мертвый (подробнее об ордерах мы рассмотрим во втором материале из цикла).

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Чего же ждать дальше в Секторе Газа

Первое время ситуация с перемирием между Израилем и ХАМАСом складывалась удачно. После нескольких обменов заложниками стороны начали переговоры по второму этапу перемирия.

Израиль, в свою очередь, требует полной демилитаризации Сектора Газа и отсутствия Палестинской администрации в анклаве.

ХАМАС заявлял, что готов уступить власть в Газе для продолжения перемирия. Однако группировка отказалась разоружаться.

В целом мирный план между Израилем и ХАМАС предусматривал следующие этапы:

второй – постоянное прекращение военных операций и освобождение всех израильских заключенных мужского пола, оставшихся в живых (гражданских и военных), в обмен на ряд заключенных в Израиле. Также ожидается полный вывод израильских войск из Сектора Газа;

третий – обмен всеми телами/останками погибших под наблюдением Катара и ООН. Будет начато трех-пятилетний план реконструкции Газы.

Интересно, что судьбу Газы стремится решать также и американский президент Дональд Трамп. Он хочет взять анклав под контроль США, превратить анклав в "ближневосточную Ривьеру", а 2 миллиона палестинцев переселить в другие страны.

Эту идею отвергли уже арабские государства, в частности Египет и Иордания, куда Трамп хотел переселить палестинцев. В противоположность этому они созвали саммит в Саудовской Аравии 27 февраля., обсудили альтернативы идеям республиканского президента.



Трамп опубликовал ИИ-видео с тем, какой видит Газу в будущем / Коллаж Fox News

Одна из них предусматривает формирование национального палестинского комитета для управления Полосой Газа без участия ХАМАС, международное участие в восстановлении без перемещения палестинцев за границу и движение в решение о создании двух государств.

Однако миру не суждено было дойти до конца. 18 марта 2025 года израильские военные начали наносить удары по Сектору Газа после того, как переговоры о продолжении перемирия с ХАМАС не имели успеха. Так называемое Министерство здравоохранения Газы утверждает, что тогда, мол, погибли 404 человека, однако достоверность этих данных подтвердить сложно.

Израиль возложил ответственность за возобновление боевых действий на ХАМАС, утверждая, что боевики отказались от всех предложений по продолжению перемирия. В связи с этим Израиль заявил, что в дальнейшем любые переговоры с ХАМАС будут проходить только "под огнем", то есть без предварительного прекращения огня как предпосылки для диалога.

С обстрелами ЦАХАЛ также начал новую операцию на территории Сектора Газа и даже заявлял, что окружил город Рафах, что на юге этого анклава. А в начале мая 2025 года начальник штаба Армии обороны Израиля Эял Замир заявил, что страна готовится расширить свою операцию в Газе и готовится призвать десятки тысяч резервистов.

СМИ писали, что израильские войска оккупировали около трети Сектора Газа по окончании прекращения огня в середине марта. Кроме того, Израиль заблокировал гуманитарную помощь для более чем 2 миллионов человек в анклаве.

В общем известно, что ХАМАС сейчас удерживает 59 израильских заложников, 24 из которых числятся живыми.

Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются. Один из представителей ХАМАС в апреле 2025 года заявлял, что группировка готова освободить всех заложников и заключить перемирие на 5 лет. Однако с тем террористы требуют, чтобы ЦАХАЛ полностью вышел из Газы и открыл доступ к гуманитарной помощи. Израиль все еще настаивает на разоружении ХАМАС.

17 мая ЦАХАЛ в конце концов начал новую операцию на территории Сектора Газа, что получило название "Колесница Гедеона". Целью боевых действий является освобождение всех заложников и уничтожение ХАМАС.

По данным палестинских органов здравоохранения, в течение суток от начала операции в результате израильских ударов по Газе погибли 146 человек, еще 459 получили ранения.

30 мая Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "близки к заключению" соглашения о перемирии. Этот план предусматривает:

60-дневное прекращение огня ;

со стороны ХАМАС– увольнение 28 израильских заложников , как живых, так и мертвых, в течение первой недели;

со стороны Израиля– уволить 1 236 палестинских узников и передать останки 1 80 погибших палестинцев;

отправление гуманитарной помощи в Газу от ООН и Красного Полумесяца;

от ООН и Красного Полумесяца; Израиль должен прекратить все военные операции в Газе и поэтапно передислоцировать свои войска после вступления в силу перемирия.

Само перемирие может быть продлено после 60-ти дней, если стороны не договорятся о полном прекращении огня.

Подводя итог, можно сказать, что сейчас надежда на долговременный мир в войне ХАМАС и Израиля не велика. Стороны могут договориться о перемирии, обменяться еще группой заложников, но пока не изменятся фундаментальные требования обеих сторон, как Биньямина Нетаньяху, на которого, в частности, давят правые политики, так и ХАМАС, который стремится ослабить Израиль террористическим и вооруженным путем.