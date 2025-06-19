Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Израиль пригрозил верховному лидеру Ирана

Глава МИД Израиля во время своего выступления после последней волны иранских ракет заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи "не может продолжать существовать".

Такой диктатор, как Хаменеи, который возглавляет такую страну, как Иран, и сделал уничтожение Израиля своей миссией, не может продолжать существовать,

– подчеркнул Кац.

Он также добавил, что ЦАХАЛ уже "проинформирован" об этом.

Напомним, что утром 19 июня Иран запустил ракеты по центральным и южным регионам Израиля. В результате иранской атаки пострадала больница "Сороко" в Беэр-Шеве. Также ранены несколько десятков человек. В общем ракеты попали по Беэр-Шеве, Тель-Авиву, Рамат-Гану и Холону.