Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Ізраїль пригрозив верховному лідеру Ірану

Очільник МЗС Ізраїлю під час свого виступу після останньої хвилі іранських ракет заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".

Такий диктатор, як Хаменеї, який очолює таку країну, як Іран, і зробив знищення Ізраїлю своєю місією, не може продовжувати існувати,

– наголосив Кац.

Він також додав, що ЦАХАЛ уже "проінформований" щодо цього.

Нагадаємо, що вранці 19 червня Іран запустив ракети по центральним та південним регіонам Ізраїлю. Внаслідок іранської атаки постраждала лікарня "Сороко" в Беер-Шеві. Також поранено кілька десятків осіб. Загалом ракети влучили по Беер-Шеві, Тель-Авіву, Рамат-Гану та Холону.