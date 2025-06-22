У Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы изготовить по меньшей мере 9 или 10 бомб, – Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Ирана есть возможности изготовить 9 или 10 ядерных бомб. США призывают Китай повлиять на Иран.

Иран может заблокировать Ормузский пролив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Может ли удар США по Ирану перерасти в глобальную войну

Иран может изготовить атомные бомбы

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Иран имеет достаточно обогащенного урана для изготовления 9 – 10 бомб. Также парламент Ирана принял решение заблокировать Ормузский пролив, что является ключевым направлением экспорта нефти из Персидского залива. Впрочем, это решение еще должно пройти ряд верификаций.

В связи с этим США призвали Китай позвонить в Иран и повлиять на иранцев, чтобы те такое не решились на закрытие пролива. В США отметили, что Китай никак не причастен к эскалации в регионе.

Операция США против Ирана

Напомним, США нанесли удары бомбами и ракетами по трем ядерным объектам в Иране. Операцию назвали "Полуночный молот".

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что этим США положили конец ядерным амбициям Тегерана.

Операция, что стартовавшая с базы в Миссури, была самой длинной для B-2 со времени терактов 11 сентября 2001 года.

Бомбардировщики сбросили мощные противобункерные бомбы на ядерные полигоны Фордо и Натанз, а подводная лодка США запустила ракеты "Томагавк" по Исфахану.