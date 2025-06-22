Іран може заблокувати Ормузьку протоку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Іран може виготовити атомні бомби

Держсекретар США Марко Рубіо попередив, що Іран має достатньо збагаченого урану для виготовлення 9 – 10 бомб. Також парламент Ірану ухвалив рішення заблокувати Ормузьку протоку, що є ключовим напрямком експорту нафти з Перської затоки. Втім, це рішення ще повинно пройти низку верифікацій.

У звязку з цим США закликали Китай зателефонувати в Іран і повпливати на іранців, аби ті таке не наважилися на закриття протоки. У США зазначили, що Китай ніяк не причетний до ескалації в регіоні.

Операція США проти Ірану

Нагадаємо, США завдали ударів бомбами та ракетами по трьох ядерних об'єктах в Ірані. Операцію назвали "Опівнічний молот".

Голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що цим США поклали край ядерним амбіціям Тегерана.

Операція, що стартувала з бази в Міссурі, була найдовшою для B-2 з часу терактів 11 вересня 2001 року.

Бомбардувальники скинули потужні протибункерні бомби на ядерні полігони Фордо і Натанз, а підводний човен США запустив ракети "Томагавк" по Ісфахану.