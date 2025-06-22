Иран может заблокировать Ормузский пролив. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Иран может изготовить атомные бомбы

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Иран имеет достаточно обогащенного урана для изготовления 9 – 10 бомб. Также парламент Ирана принял решение заблокировать Ормузский пролив, что является ключевым направлением экспорта нефти из Персидского залива. Впрочем, это решение еще должно пройти ряд верификаций.

В связи с этим США призвали Китай позвонить в Иран и повлиять на иранцев, чтобы те такое не решились на закрытие пролива. В США отметили, что Китай никак не причастен к эскалации в регионе.

Операция США против Ирана

Напомним, США нанесли удары бомбами и ракетами по трем ядерным объектам в Иране. Операцию назвали "Полуночный молот".

Глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что этим США положили конец ядерным амбициям Тегерана.

Операция, что стартовавшая с базы в Миссури, была самой длинной для B-2 со времени терактов 11 сентября 2001 года.

Бомбардировщики сбросили мощные противобункерные бомбы на ядерные полигоны Фордо и Натанз, а подводная лодка США запустила ракеты "Томагавк" по Исфахану.