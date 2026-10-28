"Эффект разбитой чашки": военный объяснил цель Кремля по расколу ЕС

По словам эксперта в эфире 24 Канала, Москва оказывает систематическое внешнее влияние на выборы, общественные организации и мигрантов в европейских странах. Главная задача агрессора заключается в полном восстановлении своего геополитического контроля на континенте.

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Стратегия раскола и угроза нового Мюнхенского сговора

Цель Кремля – добиться эффекта разбитой чашки. То есть когда вы разбиваете цельный предмет, а затем складываете из того, что вам нужно. Украина в этой истории – лишь небольшой эпизод, ведь у России есть глобальная стратегия восстановления влияния на весь европейский континент– подчеркнул Александр Антонюк.

Аналитик также обратил внимание на слухи о возможных трехсторонних переговорах с участием США, России и Китая. По его мнению, текущие процессы скорее воспроизводят сценарий Мюнхенского сговора, чем договоренности времен Ялтинской конференции.

Мы все же находимся на пороге Мюнхенского сговора, как это было в начале Второй мировой войны. Если Украину заставят пойти на уступки, то угрозы для Европы станут гораздо реальнее, а требования Путина относительно границ НАТО 1997 года – гораздо ближе– подытожил эксперт.

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Риски внутреннего хаоса в США

Оценивая внутреннюю американскую политику, спикер отметил, что даже потенциальная смена большинства в Конгрессе вряд ли существенно ограничит действия Дональда Трампа на международной арене. Зато гораздо более серьезную угрозу представляет вероятное непризнание итогов выборов.

Если по итогам выборов Трамп не признает их результат, вполне вероятно, что в США может разразиться глубокий политический и гражданский кризис. А такой хаос точно устроит как Кремль, так и Китай– отметил военнослужащий.

Ранее эксперты объясняли, как российский диктатор пытается подорвать единство Европы с помощью контактов с лидерами стран Севера.