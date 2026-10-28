"Ефект розбитої чашки": військовий пояснив мету Кремля щодо розколу ЄС

За словами експерта в ефірі 24 Каналу, Москва здійснює системні зовнішні впливи на вибори, громадські організації та мігрантів у європейських країнах. Головне завдання агресора полягає в повному поверненні власного геополітичного контролю на континенті.

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Стратегія розколу та загроза нової Мюнхенської змови

Мета Кремля – добитися ефекту розбитої чашки. Тобто коли ви цілісний предмет розбиваєте, а потім зліплюєте з того, що вам потрібно. Україна в цій історії – тільки невеличкий епізод, адже у Росії є глобальна стратегія повернення впливу на весь європейський континент– наголосив Олександр Антонюк.

Аналітик також звернув увагу на чутки про можливі тристоронні перемовини за участю США, Росії та Китаю. На його думку, поточні процеси скоріше відтворюють сценарій Мюнхенської змови, аніж домовленості часів Ялтинської конференції.

Ми все ж таки на порозі Мюнхенської змови, як це було на початку Другої світової війни. Якщо Україну змусять до поступок, то загрози для Європи стануть куди реальнішими, а вимоги Путіна щодо кордонів НАТО 1997 року – набагато ближчими– підсумував експерт.

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Ризики внутрішнього хаосу в США

Оцінюючи внутрішню американську політику, спікер зауважив, що навіть потенційна зміна більшості в Конгресі навряд чи суттєво обмежить дії Дональда Трампа на міжнародній арені. Натомість набагато серйознішу загрозу становить імовірне невизнання підсумків виборів.

Якщо в результаті виборів Трамп не визнає результат, цілком ймовірно, що в США може бути глибинна політична і громадянська криза. А такий хаос точно буде влаштовувати як Кремль, так і Китай– зазначив військовослужбовець.

Раніше експерти пояснювали, як російський диктатор намагається розхитати єдність Європи за допомогою контактів із лідерами країн Півночі.